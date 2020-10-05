隱瞞總統病情是白宮慣例　「100年前的川普」染疫後也曾保密至死

▲川普確診新冠肺炎後戴著口罩走出白宮，搭乘軍機前往醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普1日確診新冠肺炎後，被爆出他要求幕僚封口，並對外宣稱身體狀況良好。CNN批評川普試圖淡化病情的舉動損害人民信任感。不過，縱觀美國歷史，歷任總統在健康問題上撒謊並不罕見，我們熟知的羅斯福、甘迺迪等總統都曾對外隱瞞自己的身體狀況。

川普染疫後被拿來與美國第28任總統威爾遜（Woodrow Wilson）做比較。在威爾遜的任期中，被稱作「西班牙流感」的全球性疫情在一戰臨近結束時爆發，並持續發生到1919年才結束，造成4000萬人死亡，成為人類有記載歷史中最為毀滅性的一次傳染病疫情。

▲任期內爆發「西班牙流感」並同樣染病的威爾遜被外界拿來與川普做比較。（圖／達志影像／美聯社）

據美聯社與《華盛頓郵報》報導，1919年4月，威爾遜在參加巴黎和會時突然發病，且症狀十分嚴重，以至於他的私人醫生格雷森（Cary Grayson）都以為他中了毒。在照顧了威爾遜一夜之後，格雷森給白宮寫了一封信，寫明總統病得很重，談判幾乎中斷，總統甚至不能在床上坐起來。

華盛頓立即下令保密威爾遜的診斷結果，因此格雷森當時告訴記者，威爾遜只是感冒了，需要休息一下，並將總統的病歸咎於巴黎的陰雨天氣。杜蘭大學（Tulane University）公共衛生教授巴里（John M. Barry）在《大流感》（The Great Influenza）一書中分析，威爾遜可能是感染了西班牙流感，而非白宮所說的輕微感冒；儘管此說法存在爭議，但也證明白宮有權利向公眾公佈多少資訊。在此次川普染疫風波中，威爾遜也被外界拿來做比較。

▲克里夫蘭曾在一艘私人遊艇上進行秘密口腔手術。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第22和第24任總統克里夫蘭（Stephen Grover Cleveland）也曾因擔心健康狀況不佳成為政治上的弱點，因此選擇深夜在長島海灣的一艘私人遊艇上秘密進行口腔手術。費城內科醫師學會（College of Physicians）2000年時在一次展覽中展示了從他嘴裡取出的癌變部位。

克里夫蘭不是唯一一位對自己的手術秘而不宣的總統。第36任總統詹森（Lyndon B. Johnson）也在1967年秘密進行了手部皮膚損傷的切除手術。

▲羅斯福在選舉期間隱瞞病情，卻在中選後的幾個月內過世。（圖／達志影像／美聯社）

領導美國度過了十年戰爭和經濟蕭條的第32任總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在1944年初被診斷患有高血壓、高血壓性心臟病、心力衰竭和急性支氣管炎，他還有潛在的動脈硬化風險。

隨著大選的臨近，羅斯福和白宮工作人員發表聲明宣稱，總統的健康狀況遠沒有那麼嚴重；他的醫生甚至告訴記者，「在選舉期間，有關總統健康狀況不好的報導是可以理解的，但它們不是真的。」歷史學家認為，他的醫生對病人和公眾隱瞞了所有事實，導致羅斯福在贏得連任後，在幾個月內死於中風。

▲歷史學家懷疑甘迺迪在遇刺身亡前長期受病痛所苦。（圖／達志影像／美聯社）

曾為甘迺迪（John F. Kennedy）總統寫過傳記的歷史學家達萊克（Robert Dallek）表示，從甘迺迪遇刺前8年的醫療檔案可見，他所遭受的痛苦和疾病比大多數人所知的要多，每天要服用多達八種藥物，其中包括止痛藥、興奮劑、安眠藥和維持生命的激素。甘迺迪去世後，傳記作家們拼湊出他可能患有阿狄森氏病、持續性的消化道問題、背部疼痛等。

在川普透過推特向世界宣佈，他和第一夫人都感染了新冠肺炎後，白宮最初沒有透露他的病情細節；白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）指出，川普被送入沃爾特裡德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）只是出於「謹慎的考量」。然而，無論川普是否染疫，他每天仍宣稱，美國已扭轉疫情的局面，以免造成恐慌，進而導致美國經濟在總統選舉前崩潰，影響他尋求連任。

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