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中秋連假疏導車流　屏東警首創空拍+實體分隔…用路人紛按讚

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局因應今年中秋節連假湧入車潮，首次啟動空拍機及實體分隔交通錐措施兩項新措施，發揮預期交通疏導功能，讓用路人相當肯定。

▲中秋連假，屏東縣政府警察局啟動空拍機及交通錐做實體分隔，有效發揮疏導交通功能 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲中秋連假，屏東縣政府警察局啟動空拍機及交通錐做實體分隔，有效發揮疏導交通功能 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲中秋連假，屏東縣政府警察局啟動空拍機及交通錐做實體分隔，有效發揮疏導交通功能 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼交通錐實體分割、有效疏導車流。

▲中秋連假，屏東縣政府警察局啟動空拍機及交通錐做實體分隔，有效發揮疏導交通功能 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局因應中秋節連假湧入大批車流，檢視近期連續假期交通狀況，透過大數據分析轄內易壅塞路段，發現民眾往返墾丁、台東觀光必經的台1線、台17線、台9線及台26線等路段是交通重點路段，及早研擬相關疏導作為。

警方統計，這次連假車流南下台1台17線，以首日9-10時的3212輛次為最高，北上則以第3日16-17時的2676輛次為最高；單日南下總車流最高，則是首日約3萬2000餘輛，單日北上總車流最高，是第3日約3萬餘輛。

警方說，這次總車流雖略少於前次端午連假，但尖峰時段車輛並不亞於前幾次連假紀錄，而熱門景點東港小琉球交通船載運人數首日更高達近萬人，考驗警方的交通疏導作為。

警方這次首次啟動空拍機監控車流，在台1線436公里水底寮路段至445.5公里嘉和路段易壅塞路段實施調撥車道調撥時，利用空拍機即時監控車流，即時迅速作出判斷策略，有效發揮疏導功能。

另一方面採用實體分隔交通錐措施，根據以往經驗，遇道路壅塞時，最常發生汽車駕駛不耐等候，違規行駛機慢車道等行為，易因視覺死角造成自身及危害他人行車安全，避免類似現象再度發生，警方第1次於台1線水底寮三岔路口（437公里）至博愛橋（438公里）及枋山大橋（453公里）到內獅路口（447公里）的北上的快慢車道間，採取「實體分隔交通錐」措施，設置交通錐，利用實體分隔，阻絕汽車違規行駛進入機慢車道，發揮交通疏導作為。

局長李文章籲請民眾，外出旅遊，行車前應注意車況檢查且勿疲勞駕駛，事先規劃妥善行車路線，並利用屏東好交通APP即時路況資訊，或收聽警廣掌握最新資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能縮短路程時間，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，以維護行車安全及順暢。

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