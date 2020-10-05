親邀馬英九出席百年活動「打和解牌」？　柯文哲證實：他很客氣

記者袁茵／台北報導

台北市設市百年活動於1日順利落幕，台北市長柯文哲與前任市長陳水扁、馬英九互動仍備受外界關注。針對外傳他親自去拜訪馬英九出席參加活動，柯文哲證實，「當然我有去拜訪！」而馬英九是一個健談、客氣的人。

▲柯文哲出席「北市四價流感疫苗開打記者會」。（圖／記者張榮恩攝）

台北市長柯文哲5日出席台北市四價流感疫苗開打記者會，並且與衛生局長黃世傑、民政局長藍世聰等人接種流感疫苗。

針對1日舉辦的台北市設市百年活動，是否有親自邀請前市長馬英九出席？柯文哲表示，這設市百年是重要活動，希望所有市長都能到，感謝所有市長、議長都來了，「當然我有去拜訪馬英九，邀請他參加。」馬英九是一個很健談的人，講了很多，「他比較客氣」，還會對美豬美牛做討論，「現在根本就直接給他下去了。」

被問到有沒有改變對馬英九的看法？柯文哲表示，人就是要有接觸、有交流才有善意，有善意才能有更多交流，處理兩岸問題還是要台灣內部先團結，內部先和解。

關於外傳力邀馬英九、陳水扁是要打「和解牌」佈局2024年總統大選，柯文哲否認，「想太多了！」但台灣內部能夠有效團結，才是要解決的內部問題。

柯文哲認為，馬英九算是健談、友善的人，畢竟當過8年台北市長加上8年總統，對他來講是很重要的資訊來源，雖然不見得會百分之百同意對方講的話，但有時候會發現一些自己沒注意到的事情。

媒體追問，若將馬政府態度與蔡政府態度相比？柯文哲強調，馬英九算是很客氣的人，而自己很久沒見到蔡英文了。

最後，對於過去曾說馬英九關陳水扁是污辱台灣，柯文哲回應，「以前的看法也沒錯！」如果台灣內部自己沒辦法走出藍綠泥沼，要怎麼處理兩岸問聽？內部都不團結了，「我們有不同過去，但有共同現在，要不要走向共同未來？很多態度要去思考。」

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