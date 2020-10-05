氣炸雞塊「流出白色乳狀物」怕怕的！網解答「正常現象」長知識

▲原PO氣炸雞塊，卻有白色乳狀物從雞塊表皮上流出來。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人入手氣炸鍋後，都會買冷凍薯條、雞塊來炸，方便又很快就能上菜。有男網友日前買了一袋雞塊回家，並用氣炸鍋炸，結果炸完一看，雞塊表皮卻冒出白白的東西，「請問有人吃到雞塊進氣炸鍋，會有白白的乳狀物流出嗎？」就有網友留言解答這是正常現象，讓其他不少人也直呼「長知識了」。

這位男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，求助發問道「請問有人吃到雞塊進氣炸鍋會有白白的乳狀物流出嗎？」仔細一看，會發現有幾塊雞塊的表皮就像是被擠痘痘一樣，流出白白的一小顆膿狀物，雖然不是每一塊都如此，但乍看確實蠻讓人疑惑到底是什麼。

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貼文一出，就有人解答道，「是正常的，是肉蛋白質」、「重復解凍又冷凍就會出現（冰箱冷凍力不夠），不過沒壞，吃沒問題的」、「蛋白質，雞肉料理都會出現」、「這是一種可溶性蛋白質，當雞塊裡面的肌肉纖維受熱時，它們就收縮，把濕潤的清蛋白往外擠，從而到達了雞塊的表面」、「氣炸鍋我不知道，但用油炸的話，油溫不夠高，就會有這種現象。」

還有也是第一次看的網友留言，「我真的也不知道ㄟ⋯⋯無知的都市人路過」、「其實我原本也不知道，剛好您發問，我看留言就知道了，謝謝您。」有人則是忍不住開玩笑，「青春痘拉，沒看上面粉刺嗎」、「因為它掛了，所以口吐白沫」、「雞塊懷孕，再一下子會繁殖出來」、「拿來我嘴巴幫你試試，需要一包的量才知道整包沒事。」