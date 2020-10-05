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CNN批川普淡化疫情　白宮面臨幾十年來最嚴重信任危機

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▲▼川普搭車短暫出院，向支持者揮手。（圖／路透）

▲川普作為屢遭批評淡化疫情，自身確診後第3天便搭乘座車出外向民眾致意。（圖／路透）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電

全美關注總統川普染疫，有線電視新聞網（CNN）報導，川普試圖淡化病情，資訊不透明之下損害人民信任感。

CNN網站報導，川普染疫之後，即便已出現症狀並開始服藥，但他為淡化病情不想離開白宮，在幕僚勸說下才願意就醫。

報導指出，總統直升機「陸戰隊一號」（Marine One）2日在白宮南草坪（South Lawn）待命，直到最後一刻，白宮顧問還在力勸川普登機。

幕僚告訴川普，赴醫院是更謹慎的作法，以防病情惡化。為了降低對股市的影響，白宮高層特意把出發時間安排在股市休市之後。

川普登機前，帶著疲倦而蒼白的面容，經過守候在外的攝影機，短暫微笑並揮手。

CNN形容這是令民心不安的一幕，無論川普任期內或幾十年來歷任總統而言，白宮面臨美國人民對政府與領導人的信心危機。

CNN指出川普就醫前，政府高層對總統病情了解非常有限，大多數消息來自新聞報導。

川普白宮外的民間友人擔心，過去一週與川普接觸可能有染疫風險，但沒有得到醫療團隊的進一步指示。

幕僚擔心，若外界對川普病情的訊息不夠充分，可能會出現臆測與恐慌。

儘管醫療團隊3日對外說明，川普狀況良好，已經退燒、沒有呼吸困難。不過一名白宮高層匿名描繪了完全不一樣的病情。

媒體事後點名，這名知情人士就是白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。他當時說：「過去24小時，總統生命徵狀令人憂心，未來48小時是治療的關鍵時刻，能否完全痊癒沒有明確答案。」

儘管白宮聲明，對川普病情保持公開透明，而川普4日對梅多斯私自放話的作法大為震怒。

但CNN認為，這樣對病情反覆不定的說法，讓美國人對國家元首的健康產生截然不同的認知。

CNN批評白宮與川普向來迴避真相、只選取部分事實，美國人對川普健康的理解差距凸顯了大眾信心嚴重不足。

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