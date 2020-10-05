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白宮醫曝「出院時間」：川普2度「血氧濃度不足」　供氧治療後好轉

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▲▼ 美國總統川普在軍醫院辦公的畫面曝光。（圖／路透）

▲醫療團隊表示川普最快可於美東時間周一（5日）出院。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美國總統川普近日宣布自己確診染疫，白宮醫療團隊今天說，川普出現2次短暫血氧濃度不足現象，並接受供氧和類固醇藥物治療，情況持續好轉，預計最快5日能出院重返崗位。

白宮醫療團隊今天中午在川普入住的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）召開記者會，說明過去幾天川普感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病情發展。

白宮醫師康利（Sean Conley）表示，從1日晚間到2日上午他離開川普時，川普的狀況良好，只有輕微徵狀，血氧濃度逾90%。

2日上午稍晚，康利回到川普身邊後，川普出現發燒現象，血氧濃度降至不到94%。由於出現這兩項病徵，他向川普建議使用供氧系統，但川普不願使用。

由於川普出現呼吸不順、疲倦與高燒，川普接受約一個小時的供氧治療後，血氧濃度已恢復到95%以上，情況有所改善。

2日當天稍晚，川普已經能起床走動，症狀輕微，但團隊認為應入院接受更全面的監控。

川普另一次出現血氧濃度不足是在3日，但康利並不確定川普是否有接受供氧系統治療。

團隊另一名醫師蓋瑞巴迪（Brian Garibaldi）表示，川普病情持續改善。從2日上午以來，川普就不再有發燒現象，生命徵象穩定。川普今天上午留在房內，沒有表明有呼吸急促或其他明顯的呼吸道症狀。團隊也對川普的心肝腎功能持續監控，狀況正常。

蓋瑞巴迪指出，川普3日晚間完成抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）的第2劑治療，並未出現副作用。至於川普3日出現血氧濃度下降，他透露已對川普進行類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療。

蓋瑞巴迪還說，川普今天狀況良好，已經起床四處走動並會展開飲食，若他能持續維持現在的狀況，團隊預計他最快5日就能出院返回白宮，並繼續進行治療。

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