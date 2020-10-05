全球破3500萬例103萬死！　法國總理下令：巴黎進入「最高警戒」

▲法國2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情再起。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間5日上午7點30分，全球累計3505萬8282例、103萬5452死。美國確診數突破740萬，印度則逼近655萬人染疫。歐洲方面，西班牙染疫人數朝80萬大關靠近，法國過去24小時再通報逾1.2萬例新增病例，巴黎將進入「最高警戒」等級。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國確診病例累計741萬8596例、20萬9807死、291萬1699人康復、1億787萬4833人接受病毒篩檢；印度累計654萬9373例、10萬1782死；巴西累計490萬6833例、14萬5987死；俄羅斯累計120萬9039例、2萬1260死。

法國疫情重回高點已有數周時間，衛生部於當地時間4日通報過去24小時內，新增了1萬2565人染疫、32人死亡，累計62萬9509例、3萬2171死。總理卡斯泰克斯（Jean Castex）辦公室宣布，首都巴黎將被列入疫情「最高警戒」等級，酒吧從6日起全面停業2周，也有有遵循新的衛生規範的餐廳才允許營業。

哥倫比亞累計85萬5052例、2萬6712死；祕魯累計82萬1564例、3萬2609死；阿根廷累計79萬8486例、2萬1018死；西班牙累計78萬9932例確診、3萬2086死；墨西哥累計75萬7953例、7萬8880死；南非累計68萬1289例、1萬6976死。