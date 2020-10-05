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出院見支持者！川普稱染疫是「有趣旅程」　白宮醫曝重返崗位時間

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記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普2日住院後，病況一度不佳；白宮醫師4日表示他曾兩度血氧濃度不足，後經供氧治療已經好轉，研判最快5日可以出院。川普很快上傳影片到推特，表示染疫後學了重要的一課，並稱過程是「有趣的旅程」，而他隨即在一小時內搭乘座車短暫出院，在車內向支持者們揮手致意。

▲▼白宮醫師團隊報告川普復原情況，報告者為負責人康利（Sean Conley）。（圖／路透）

▲醫師康利與白宮醫療團隊報告川普復原情況。（圖／路透）

白宮醫師康利（Sean Conley）指出，川普一度出現發燒現象，之後血氧濃度更降至不到94％，因此他建議川普使用供氧系統，但總統起初不願意，直到出現連續呼吸不順、疲倦與持續高燒的情況，才終於接受一個小時的供氧治療，情況才好轉。

醫療團隊另一名醫師表示，之後川普出現過另一次血氧濃度不足，接受類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療後轉好，已無發燒現象，生命徵象穩定，也無其他呼吸急促等明顯呼吸道症狀，飲食逐漸恢復。

▲▼川普最新影片，表示會給在沃爾特里德外的「川粉」和「愛國者」們，一個小小的驚喜。（圖／翻攝自川普推特）

▲川普稱自己學到了一課。（圖／翻攝自川普推特）

最新上傳到推特的影片中，川普再次感謝沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）所有醫護人員，並稱醫師取得的報告顯示狀況良好。川普並說連日守候在院外的川粉及「愛國者們」，是他見過最有熱情的一群人，他們不斷揮舞挺川旗幟、標語和美國國旗，因此他要給支持者們一個「小驚喜」，「我不跟任何人說，只跟你們說，我將要來一個小小的驚喜拜訪。」

此外，川普把染疫過程形容為「有趣的旅程」，而且自己著實上了一課，「我透過真的『去上學』學到很多，這是一個真正的學校，不是『我們來唸書吧』的學校。」

▲▼川普搭車短暫出院，向支持者揮手。（圖／路透）

▲▼川普搭車短暫出院，向支持者揮手。（圖／路透）

▲▼川粉聚集在沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）外。（圖／路透）

影片上傳一個多小時內，川普已經在院外現身。他乘坐在黑色座車後座，僅佩戴口罩，沒有其他防護措施；前座則是一名司機及隨行人員，兩人佩戴較專業的醫療用口罩以及簡易防護服，頭頸部、耳朵及眼周和臉頰都外露。川普在座車內向支持者們揮手、比讚，鼓舞了川粉們的士氣。

▲▼川普搭車短暫出院，向支持者揮手。（圖／路透）

▲醫師估計川普復原情況若良好，最快周一可出院。（圖／路透）

美國總統大選倒數不到30天，川普與拜登的首場總統辯論會於上月30日結束，整場辯論受到各界抨擊，包括川普插嘴至少73次、拜登要現任總統「可以閉嘴嗎，老兄」，以及川普對槓主持人與多次不理會主持人制止，皆被抨擊為離譜至極，與過去總統辯論的雙方風度相去甚遠。輿論持續兩極化，但風向漸漸導向拜登。

不過染疫消息傳出後，川普再次攻佔媒體版面，甚至出現選氣回升的情況。智庫「民主研究所」過去精準預測英國脫歐及2016川普當選美國總統，此次該智庫公布的最新民調顯示，川普在6大關鍵搖擺州均取得4％領先優勢，包括佛州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、賓州及威斯康辛州，川普支持度47％，勝過拜登的43％。根據此結果可得川普和拜登的選舉人票數是320票比218票，指向川普大勝敗登，成功連任4年的結果。

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