蔡英文籌碼押錯人「得罪拜登」？　邱毅：兩岸統一更近了

▲邱毅批評，總統蔡英文（右）把籌碼都壓在川普身上，已經得罪拜登和民主黨，兩岸統一不遠了。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普2日確診新冠肺炎，引發國際關注。對此，國民黨前立委邱毅3日在臉書表示，以川普的年紀、體型和慢性病史來看，情況並不樂觀，加上現在選情告急，應該讓總統蔡英文坐立難安，畢竟之前把台海情勢搞得那麼緊張，「這下可真要自食惡果，兩岸統一也更近了！」

邱毅3日在臉書表示，川普選情嚴峻告急，過去對疫情的不當發言、隱匿疫情及抗疫無能，現在都將因個人確診被放大檢視，這恐怕也讓蔡英文坐立難安，畢竟先前將所有籌碼壓在川普連任上，不僅開放美豬美牛、天價購買武器、敦促美軍駐台，還挑動台海緊張情勢，這下全都「竹籃子打水一場空」。

▲國民黨前立委邱毅。（圖／記者林敬旻攝）

邱毅認為，蔡英文明著出錢出力助川普拚連任，得罪拜登和民主黨，待大選結束後，美台關係恐怕要起大變化。

他舉例，1948年美國總統大選時，民主黨杜魯門對上共和黨的杜威，先總統蔣介石將籌碼全押在杜威身上，期待杜威選後會助其打贏內戰，不料杜魯門勝出，導致國民黨斷了美援、退守台灣，「若非後來的一場韓戰，台灣早被大陸解放了！」

邱毅強調，總統蔡英文犯下比當年更嚴重的錯誤，自以為穩穩抱住川普大腿，可以迎來美台關係升級，所以肆意鼓動反中、抗中，把台海推向「戰爭邊緣」的緊張情勢，「這下可真要自食惡果，兩岸統一也更近了！」