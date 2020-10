好友染疫死怕爆！共和黨人曝：川普確診「狂問我會不會死」　苦撐表面堅強

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普2日傳出確診新冠肺炎,第一時間在推特上宣布自己與妻子梅蘭妮亞的健康狀況,即立即進入隔離狀態;晚間川普搭機前往沃爾特-里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)進行治療,然而卻遭到爆料,川普在得知自己染疫第一時間,不斷地問身邊幕僚:「我會不會像好友切拉(Stanley Chera)一樣病逝?」

▲川普得知自己確診,擔心問多次是否會跟好友一樣病逝。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外媒報導,川普的好友、房地產大亨切拉(Stanley Chera)今年4月份因感染新冠肺炎死亡,享壽77歲,讓川普相當難過。如今川普傳出確診,據悉在入院之前,川普曾多次問幕僚,自己有沒有可能會跟切拉一樣,再也沒有出來。

這項消息被美國雜誌《名利場》(Vanity Fair)記者雪曼(Gabriel Sherman)引述共和黨匿名人士說法,其實當時切拉染疫時,川普曾提到有朋友中標,也因為切拉的病情惡化相當快速,所以讓川普將社交距離指引延長一個月,並且放棄復活節前的開工計畫,不過這一切最後還是遭到川普否定。

現在川普傳出確診,雖在入院前他曾對著鏡頭比出大拇指、3日也在推特公開自己的健康報告影片,但仍可以看出,已經受到感染的他,一切說詞都變得小心翼翼,比起過去幾個月對於防疫的態度有明顯不同。

▲川普在院內簽公文畫面曝光。(圖/翻攝自Ivanka Trump推特)

Conversations w Republicans close to WH over last 12 hours indicate it’s been far more dire than WH has said. Before being taken to Walter Reed, Trump kept asking aides, “Am I going out like Stan Chera? Am I?” (Chera was Trump’s NYC friend who died of Covid in April)