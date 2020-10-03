澳洲駐港總領事館官邸遭竊　港媒：三人凌晨用繩索闖入

▲澳洲駐港總領事管官邸遭人闖入。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者陳政錄／綜合報導

在中澳關係近月因新冠肺炎、港版國安法緊張之際，2日晚間港媒報導，澳洲政府駐香港總領事館官邸遭竊，且距離該官邸350公尺外，一處獨立屋也剛發生竊案，目前香港警方已鎖定闖入者共三人，展開追捕。

據了解，澳洲政府在香港地區，主要有位於灣仔港灣道海港中心的總領事館辦事處，以及位於港島南區深水灣的總領事館官邸，後者由澳洲政府於1968年購入。

▲澳洲駐香港總領事館官邸外觀。（圖／翻攝Google Map）

港媒《星島日報》報導，官邸2日凌晨遭3名「山賊」利用工程作業時留下的繩索，從山坡處潛入官邸搜掠，門窗亦被撬過，屋內有搜掠痕迹，但經初步清點，沒有造成財物損失，犯人闖入動機仍在了解中。

警方翻看監視器發現，是有3名賊人於凌晨進入屋內，相信與此案有關，疑利用山坡繩索攀爬入屋。目前，香港警方已於3日上午8時重返該官邸，攜帶搜救犬追捕嫌犯去向。

值得注意的是，距澳洲駐港總領事官邸350米外的香島道34號一獨立屋，也剛於1日晚間發生竊案。黃姓管家稱，有16支總值52萬港元（約合新台幣194萬元）的紅酒丟失；由於門窗無損，香港警方當晚在落馬洲拘捕一名45歲姓何屋苑保安，朝監守自盜方向偵辦。

事實上，澳洲駐港總領事管官邸已經不是第一次發生竊案，在15年前，該官邸也曾經遭竊，損失總價值1萬元港元的港幣及人民幣，還有一批價值9萬港元的珠寶首飾。

綜合港媒報導，目前澳洲駐港總理事一職懸缺，另署理總領事Ryan Neelam於今年1月履新，就任澳洲駐香港及澳門副總領事後，預計於一個月後，出任署理總領事。

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