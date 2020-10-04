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歐美疫情未獲控制　陸學者：西方模式下神壇「美國神話走向終結」

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▲▼張維為出席經濟論壇。（圖／新華社）

▲張維為出席經濟論壇。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國愛國主義氛圍近年特別濃烈，復旦大學中國研究院院長張維為指出，這與外部環境變化有關，尤其在西方疫情防控荒腔走板的情況下，對多數中國人來說，這是一次新的思想解放，「西方模式走下神壇，美國神話走向終結，很多人說今年是中國公知集體崩塌元年。」

張維為提到，美國前年開始對中國發動的貿易戰、外交戰、科技戰、對華為公司的圍剿，對「台獨」的縱容等，都激發了中國人的義憤和愛國之情，這是第一波。

張維為表示，接著又有去年「港獨」分子挑戰一個中國，所作所為又給中國人上了一堂「史詩級的愛國主義大課」，這可以說是第二波。隨後又迎來了新中國成立以來最大規模的國慶閱兵和盛大遊行，這可以說是第三波。

▼歐美疫情未獲控制，美國總統川普也染疫。（圖／路透社）

▲▼川普確診新冠肺炎，各界預測美國之後的最高權力移動。（圖／路透社）

張維為認為，今天又在經歷第四波愛國主義熱潮，也就是這場偉大的抗疫，大家都是參與者，可以說這是有史以來最大規模的一次開放式的、體驗式的中國自信的公開課，「西方疫情防控荒腔走板，對多數中國人來說，這是一次新的思想解放：西方模式走下神壇，美國神話走向終結，很多人說今年是中國公知集體崩塌元年。」

對於中國的下一個「5年發展」，張維為指出，他比較關注中國「新基建」，關注其在十四五規劃中的體現，「新基建的門檻很高，涉及5G、工業互聯網、人工智能、雲計算、區塊鍊等為代表的新技術基礎設施，世界上大概只有中美兩家達到這個門檻，而中國所處的起跑線並不落後，甚至還領先。」

張維為提到，這不僅是因為中國已經具備世界最大規模的數字經濟，而且中國具有不少獨特優勢，例如在世界範圍內，互聯網技術和製造業都發達的只有中國。

張維為還說，中國還有「集中力量幹大事」的制度優勢，有世界最強的規劃能力、執行能力和改革能力，有世界最完整的產業鏈，有世界最大的消費市場，還有受過良好教育的自信愛國的年輕一代。

但張維為也強調，他並不是說中國模式完美無缺，「我的模式有自己的不足，還在完善之中，但其它模式確實競爭不過中國模式。」

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