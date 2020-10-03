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華為換將胡厚崑上位　海思廣召「晶片博士」抗衡美國

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▲▼華為輪值董事長胡厚崑在「歐洲網路安全中心」揭牌儀式發表談話。（圖／路透）

▲華為輪值董事長胡厚崑。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國對華為第三波禁令生效半個月後，大陸科技巨頭華為於「十一」前夕，宣布新一波人事變動，由副董事長胡厚崑接替郭平，任職輪值董事長，意即公司的最高領袖；與此同時，華為旗下海思半導體也於10個以上城市，廣召「晶片博士」，用以加快國產晶片的開發腳步。

根據華為公告，10月1日起，由胡厚崑於2020年10月1日至2021年3月31日期間，當值輪值董事長。輪值董事長在當值期間，是華為公司的最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

▲▼華為海思,晶片,半導體。（圖／CFP）

▲華為海思廣召人才，發展晶片。（圖／CFP）

公開資訊顯示，胡厚崑1968年出生，畢業於華中理工大學。1990年加入華為，歷任中國市場部總裁、拉美地區部總裁、全球銷售部總裁、銷售與服務總裁、戰略與Marketing總裁、全球網絡安全與用戶隱私保護委員會主席、美國華為董事長、公司副董事長、輪值CEO及人力資源委員會主任等，現任公司副董事長、輪值董事長等職務。

值得注意的是，由於胡厚崑曾任美國華為董事長一職，是否在此後的中美博亦中發揮作用，也引發外界討論。另根據編制，目前華為公司董事長為梁華，郭平、徐直軍、胡厚昆、孟晚舟則為公司副董事長，創始人任正非則擔任華為公司CEO一職。

另一方面，路透上月中旬曾報導，孟晚舟引渡案及華為違反美國製裁伊朗案件又有新發現，因為美國在法律文件中提到，華為兩名高層人員胡厚崑和郭平在2007年下半年，仍與被指控有把美國電腦設備賣給伊朗，進行不當行為的星通公司保持密切聯繫。

但儘管華為國際業務持續受美國打壓，華為旗下的海思半導體仍繼續擴大徵才，最新一批共涵蓋41個涉及晶片、AI、系統、網路科技等領域的職位，主要召聘對象為2021年於海外畢業的應屆博士生，大舉從海外攬才。

海思半導體指稱，本次召聘工作地點包括北京、上海、深圳、東莞、武漢、西安、成都、杭州、南京、蘇州等大陸國內主要城市。

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