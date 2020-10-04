　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中秋連假特別活動！　新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽+水上音樂會」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽+水上音樂會」。（圖／環保局提供）

▲桃園新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽」。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋連假最後一天，不妨來點不一樣的特別活動！桃園市海管處4日下午3點在永安漁港北岸的後湖溪舉辦歡樂的「獨木舟投籃分組競賽」，接著還有「漁獲鑑價搶鮮猜」邀您做伙試試手氣，晚上6點再給您享受放鬆的音樂饗宴，共度無痕綠遊的中秋連假。▲桃園新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽+水上音樂會」。（圖／環保局提供）

▲桃園新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽」。▼水上音樂會。（圖／環保局提供）▲桃園新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽+水上音樂會」。（圖／環保局提供）

海管處3日指出，首度在後湖溪舉辦的水上音樂會，特別邀請「桃青之星」等新生代年輕歌手，波光粼粼竹筏上深情開唱，薩克斯風和鋼琴演奏，享受美景音樂；永安漁港北岸的後湖溪，饒富自然生態，絲毫不遜於台南的四草濕地，引進獨木舟水上運動，免費提供桃園市民體驗划船樂趣。

後湖溪的水上音樂饗宴，演出者都是市府桃青之星選拔賽的箇中好手，桃園市府協助青年表演藝文團體在地茁壯成長，發揮青年運用活力創意、發展多元才藝及勇於表達自我，支持與肯定桃園青年的文創與深耕！

環保局表示，水域活動一直是很夯休閒運動，獨木舟與SUP(立槳衝浪Stand Up Paddle)又是最容易上手也是對生態環境影響較低的低碳無動力水域活動。新屋後湖溪(新屋區新港路66號)河面也非常的平靜且安全，大手拉小手來划獨木舟，近年來已成發展成為深受遊客喜愛的熱門景點，安排這次的水上投籃分組競賽，加入趣味元素，希望吸引更多市民朋友參加休閒健康的戶外活動，讓在地無痕旅行成為桃園人生活的日常。

・親朋好友聚餐最適合

ET快訊
金曲完整得獎名單／阿爆3獎大贏家　青峰、魏如萱封歌王歌后
金曲／原以為是視訊！「唐綺陽驚喜現身」：我在現場
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《即刻救援—捲土重來》沉浸式演出　帶您一窺桃園展演中心劇場

合歡山武嶺「人車塞爆」照片瘋傳！遊客嚇到退房　真相曝光哭了

足感心！桃園越配學習第二專長　護理之家為老人「健甲」

中秋連假特別活動！　新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽+水上音樂會」

中壢出現本土登革熱個案　與去新北五寮里採筍有關

張氏大家族「500子孫」自家烤肉！　員林世紀大團聚過中秋

桃園眷村文化節與「我家的兩岸故事」巡展合作　看見遷臺歷史記憶

中華職棒二軍總冠軍賽開打　雲縣長張麗善開球暴投K中廖了以

台南安南區停業工廠發生火警　消防人員全力滅火無人傷亡

白天沒空來？台灣設計展夜間限定！　日落後散步也超好玩　　

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

金曲31／ØZI.9m88合作飆唱《B.O.》！　「夜店搬上台」一鏡到底超精彩

Ella黑色辣馬甲「緊到肋骨要裂掉」　徐若瑄兒子嘴超甜：媽媽紅毯第一美！

噴槍點整排！朝馬路放沖天炮　台南2屁孩PO網炫「挑戰公權力」

持修激動搶下「金曲最佳新人」　曝最大心願求張惠妹讓我剪頭髮：吹頭很累！

快預約！1鴨5吃5百飽到後腦勺　基隆私廚烤鴨薄脆鴨皮入口即化

《即刻救援—捲土重來》沉浸式演出　帶您一窺桃園展演中心劇場

合歡山武嶺「人車塞爆」照片瘋傳！遊客嚇到退房　真相曝光哭了

足感心！桃園越配學習第二專長　護理之家為老人「健甲」

中秋連假特別活動！　新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽+水上音樂會」

中壢出現本土登革熱個案　與去新北五寮里採筍有關

張氏大家族「500子孫」自家烤肉！　員林世紀大團聚過中秋

桃園眷村文化節與「我家的兩岸故事」巡展合作　看見遷臺歷史記憶

中華職棒二軍總冠軍賽開打　雲縣長張麗善開球暴投K中廖了以

台南安南區停業工廠發生火警　消防人員全力滅火無人傷亡

白天沒空來？台灣設計展夜間限定！　日落後散步也超好玩　　

《即刻救援—捲土重來》沉浸式演出　帶您一窺桃園展演中心劇場

合歡山武嶺「人車塞爆」照片瘋傳！遊客嚇到退房　真相曝光哭了

足感心！桃園越配學習第二專長　護理之家為老人「健甲」

中秋連假特別活動！　新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽+水上音樂會」

跟不熟的人烤肉很尷尬？　網曝「帶對東西」大家都是朋友

李榮浩糾正謝霆鋒稱呼「不是嫂子」　楊丞琳看到…機智秒回應！

讓大聯盟調降投手丘的神獸　紅雀已故傳奇吉布森寫多項鬼神紀錄

中壢出現本土登革熱個案　與去新北五寮里採筍有關

中職／下勾張喜凱初登板　江辰晏歸隊拚止敗

2020黃家古厝音樂會緬懷阿輝伯　蔡英文偕黃偉哲中秋賞樂愛鄉土

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

地方熱門新聞

張氏家族500子孫烤肉　員林齊聚過中秋

桃園眷村文化節　看見遷臺歷史記憶

設計展夜間限定　日落後也好玩　

合歡山塞爆照瘋傳　遊客嚇到退房

中壢出現本土登革熱個案　去新北採筍

罷王NEWS首播　宣布二階連署達標

南警違規簡訊提醒一點靈！

《即刻救援—捲土重來》　帶您一窺劇場

桃園越配學第二專長　為老人「健甲」

中秋連假　新屋後湖溪舉辦特別活動

雲林虎尾起街百歲祭　復刻鳥居回憶百年繁華

新竹工人墜落慘死！15日送煞路線曝光

中華職棒二軍總冠軍賽開打　雲縣長張麗善開球暴投K中廖了以

桃園青埔網路社群　推「靠青特約卡」

更多熱門

相關新聞

中秋連假最後一天　國道9大地雷路段曝光

中秋連假最後一天　國道9大地雷路段曝光

中秋連假第三天，下午已湧現北返車潮。高公局預估，明天是中秋連假最後一天，國道9路段將出現壅塞，建議用路人盡量上午出發。另外，省道也有10個路段仍有短程旅遊車潮，提醒用路人特別注意。

國5行車時間增7倍　恐連塞10小時

國5行車時間增7倍　恐連塞10小時

雪隧回堵4.5公里！國5恐塞到凌晨2點

雪隧回堵4.5公里！國5恐塞到凌晨2點

礁溪抹茶山遊客爆量　一早即車輛管制

礁溪抹茶山遊客爆量　一早即車輛管制

國5塞了！北上預估塞到凌晨2點

國5塞了！北上預估塞到凌晨2點

關鍵字：

中秋連假新屋後湖溪獨木舟趣味競賽水上音樂會

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

瘦子首度放閃女友　罕曬「手牽手甜照」...護愛告白：My Queen！

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

才培訓1個小時　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

小鬼突出現在金曲獎螢光幕！全場鼻酸

金曲獎／蔡依林壓軸來了！銀色戰袍激美…新髮型曝光

金曲31完整得獎名單／阿爆狂奪3獎成最大贏家

降10°C大雨來了！下周恐颱風逼台

酒店正妹「重聽」慘被打槍　為生活下海日接10客

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

更多

最夯影音

更多
黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...
護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面