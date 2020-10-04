中秋連假特別活動！　新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽+水上音樂會」

▲桃園新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽」。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋連假最後一天，不妨來點不一樣的特別活動！桃園市海管處4日下午3點在永安漁港北岸的後湖溪舉辦歡樂的「獨木舟投籃分組競賽」，接著還有「漁獲鑑價搶鮮猜」邀您做伙試試手氣，晚上6點再給您享受放鬆的音樂饗宴，共度無痕綠遊的中秋連假。

▲桃園新屋後湖溪「獨木舟趣味競賽」。▼水上音樂會。（圖／環保局提供）

海管處3日指出，首度在後湖溪舉辦的水上音樂會，特別邀請「桃青之星」等新生代年輕歌手，波光粼粼竹筏上深情開唱，薩克斯風和鋼琴演奏，享受美景音樂；永安漁港北岸的後湖溪，饒富自然生態，絲毫不遜於台南的四草濕地，引進獨木舟水上運動，免費提供桃園市民體驗划船樂趣。

後湖溪的水上音樂饗宴，演出者都是市府桃青之星選拔賽的箇中好手，桃園市府協助青年表演藝文團體在地茁壯成長，發揮青年運用活力創意、發展多元才藝及勇於表達自我，支持與肯定桃園青年的文創與深耕！

環保局表示，水域活動一直是很夯休閒運動，獨木舟與SUP(立槳衝浪Stand Up Paddle)又是最容易上手也是對生態環境影響較低的低碳無動力水域活動。新屋後湖溪(新屋區新港路66號)河面也非常的平靜且安全，大手拉小手來划獨木舟，近年來已成發展成為深受遊客喜愛的熱門景點，安排這次的水上投籃分組競賽，加入趣味元素，希望吸引更多市民朋友參加休閒健康的戶外活動，讓在地無痕旅行成為桃園人生活的日常。

・親朋好友聚餐最適合