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LIVE／收假日「國道9大路段」壅塞！高公局說明路況

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▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲用路人可多利用收假日國道疏運措施，避免壅塞。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋連假最後一天，交通部高公局表示，國道壅塞處包括國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等9大路段，其中國5北向恐從上午10點塞到晚上8點，行車時間增7倍。高公局於7點說明路況，《ETtoday新聞雲》將同步直播。

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高公局表示，今日國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局指出，今日疏導措施14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲10/4國道交通量預估。（圖／高公局）

高公局表示，今日壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6(如附件)；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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