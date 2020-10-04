▲桃園眷村文化節與「我家的兩岸故事」巡展合作，看見遷臺歷史記憶。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

眷村是台灣文化重要的歷史記憶，桃園眷村文化節將於10月9日至18日登場，以「眷村新浪潮」為主題，舉辦戲劇、展覽、電影、表演、美食等50餘場系列活動體驗；市府今年也首度與沈春池文教基金會合作，即日起至18日舉辦「我家的兩岸故事～遷臺歷史記憶桃園巡展」，展覽內容豐富多元，歡迎市民朋友前往參觀。

▲桃園眷村文化節與「我家的兩岸故事」巡展合作，看見遷臺歷史記憶。（圖／市府提供）



「2020桃園眷村文化節—遷臺歷史記憶桃園站帶您看見大時代的悲喜故事」活動，3日於中壢區馬祖新村眷村文創園區舉辦，市長鄭文燦出席中做出上述表示，同時指出，沈春池文教基金會辦的展覽內容豐富，尋訪遷台一至三代人物，透過口述歷史、影音紀錄及史料蒐集，以具體人物、家族及文物呈現遷台族群及其家屬的生命記憶，展出外省族群與台灣社會融合的流變脈動。

鄭市長分享看展的心得，文物中有件小背心，是90幾歲伯伯對故鄉及母親唯一留下的回憶，是他與家族感情聯繫的象徵物，這故事讓他非常有感觸，這些感動的眷村歷史應該要好好保存。文化局專委魏淑真表示，今年的眷村文化節特與「我家的兩岸故事」巡展合作，於馬祖新村眷村文創園區舉辦，規劃有「眷戀桃園」、「遷臺軌跡」、「我的傳家寶」、「軍旅榮光‧特種花美男」、「看見大時代女性身影」、「人物紀實映畫」六大展區，希望透過眷村空間場域，營造歷史氛圍。

▲我的傳家寶「以衣為記，與母相認」。（圖／市府提供）



展區中「眷戀桃園」展出許多桃園的遷台或眷村名人，如黑貓中隊英雄張立義、馬祖新村出身的胡鎮埔將軍、水墨大師王獻亞老師等。包括市議員彭俊豪、市府文化局專委魏淑真、中壢區長鄭詩鈿、威京總部集團主席沈慶京、沈春池文教基金會秘書長童中白等均一同出席活動。

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