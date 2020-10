與川普出席同場合沒戴口罩　聖母大學校長「確診」：我很後悔！

▲美國聖母大學校長約翰.詹金斯(John Jenkins)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者高琳景/綜合報導

美國總統川普在宣布確診新冠肺炎之後,和他接觸過的人陸續接受病毒檢測,其中曾在9月26日出席川普宣布大法官提名人選的美國聖母大學校長約翰.詹金斯(John Jenkins)也被篩檢出陽性。近日他以「我很後悔做出沒戴口罩的錯誤判斷」為標題,寫信給學校,坦承自己的錯誤。

根據《CNN》報導,約翰.詹金斯在確診後,和另一名與他接觸過的同事進行自我隔離,其中他寄了一封標題為「我很後悔做出不戴口罩的錯誤判斷(I regret my error of judgment in not wearing a mask)」的信件給全校,並將26日參加大法官會議的情況公開說明。

在信中詹金斯提到,當天抵達白宮時,1名醫護人員將他帶進檢查室進行鼻咽拭子進行快篩,接著又被帶往另一個有其他人在的房間,直到他們篩檢結果都是陰性後,就被告知可以將口罩拿下。接著他們被帶往白宮玫瑰園的座位和大家坐一起,而在場人也都有接受快篩且全部都是陰性。

然而詹金斯還是對自己在公共場合沒有戴口罩,甚至和許多人握手的錯誤判斷而感到後悔,認為自己在要求聖母大學其他人這樣做時,未能以身作則。

另外詹金斯也透露,目前他的症狀很輕微,也會在家繼續工作,同時也以他的案例,提醒師生對疫情要時刻保持警惕。