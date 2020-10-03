川普家訓「承認錯誤=脆弱」影響人格發展！姪女爆料新書狂賣

▲川普確診後發聲。（圖／翻攝川普推特）



記者林育綾／綜合報導

美國總統川普2日確診感染新冠肺炎（COVID-19），震驚全球；而他的姪女瑪莉川普(Mary L. Trump)所撰寫的回憶錄《永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普》，近日在台出版，該書以川普家族「局內人」和專業心理學角度剖析，甚至揭露川普的父親殘酷獨裁，家訓是「為了成為贏家，不計代價強硬、說謊也行得通，承認錯誤或道歉就是脆弱」，嚴重影響川普的人格與情感正常發展。

川普2日確診感染新冠肺炎，原本對外說狀態良好的他，3日又傳出發燒症狀，將前往醫院接受治療。而姪女瑪莉撰寫《永不滿足》一書，中文版9月30日才上架，由於瑪莉不只是川普家族的一份子，也是擁有心理學博士學位的臨床心理學家，因此她以這兩身份寫書，剖析川普這個權勢家族，被稱為是「比爆料更狂的大剖析」。

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該書7月在美國上市一週，即賣出135萬冊，至今仍雄踞美國亞馬遜閱讀榜與暢銷榜，而繁體中文版由聯經出版公司取得授權，是目前唯一的中文譯著，紙本與電子書同步發行，9月30日起正式在全通路上架。

▲川普姪女出書《永不滿足：我的家族如何製造出唐納．川普》。（圖／聯經出版）



瑪麗揭露，從川普家族的祖父母的人格，到無所不在的對立氣氛，充滿偏袒、競爭、排擠，在扭曲的價值觀養成下，如何造就現今對全球帶來巨大影響的美國總統川普。



書中也揭露，川普的父親殘酷而獨裁，漠視親子關係、扭曲孩子的世界觀，家訓是為了成為贏家，「就算不計代價地強硬，說謊也行得通，承認錯誤或道歉就是脆弱」。他貶低未達期望的兒女，不容忍異議或反抗的教養方式，不僅為川普的兄長帶來毀滅，也嚴重影響川普的人格與情感正常發展，導致川普總統習慣用權力、金錢與世界相處。



由於全球矚目的美國總統大選將於11月3日舉行，川普及幕僚都曾經極力阻止該書出版，但上市後已長踞美國亞馬遜銷售排行榜長達12週，更連續5週獲得銷售冠軍、連續8週閱讀榜冠軍。出版社表示，此刻美國大選在即，中美競爭白熱，台美關係撲朔，正是瞭解當今國際政治與領導人物的關鍵之作。