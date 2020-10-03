隔空「慰問」川普　歐巴馬：在這場政治鬥爭中，我們都是美國人

▲歐巴馬曾公開批說，「川普把白宮當真人秀，並不適任」。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania）1日確診新冠肺炎，目前正在進行隔離治療，消息傳出後震撼全球。前總統歐巴馬（Barack Obama）得知後，他和夫人蜜雪兒（Michelle Obama）都希望總統和第一夫人都能盡快康復，「因為在這場政治鬥爭中，我們都是美國人」。

歐巴馬今（3日）於7時在推特上發文表示，蜜雪兒和他都希望總統、第一夫人和全國所有正在感染新冠肺炎的人，都能得到治療，並在快速康復的道路上走下去。顯然，美國人都在處於一場重大的政治鬥爭之後，雖然有很多事情面臨緊急關頭，但記住大家都是美國人，因此希望每個人都能健康，這無關任何的政黨」。

值得一提的是，歐巴馬並沒有在內文中直接稱呼川普與梅蘭妮亞名字，且昨（2日）晚間還參加另外一位民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的線上募款活動。

川普確診的消息，也讓各界開始關心是否會因此延後選舉，美國建國244年以來，即使經歷南北戰爭、1918流感大流行、1930年代經濟大蕭條等艱苦歲月，始終都沒有阻止美國人如期投票，實踐民主精神的決心。