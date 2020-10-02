宜蘭男酒駕撞母子肇逃…「恐怖輾人」瞬間曝！正義司機狂追1km逮人

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭市中山路五段、環市東路口昨（1日）晚間11時許發生一起重大車禍！一名陳姓男子飲酒後，開著自小客車行經該路段時，當場撞上自左側前來的機車，造成車上一對母子當場倒地，孰料，陳男竟肇事逃逸，還輾過該名母親，而後方一名尤姓貨車司機目睹全程氣炸，上前尾隨1公里，將陳男攔下並報警處理。對此，訊後陳男被依肇事逃逸、公共危險罪嫌移送法辦，而傷者目前仍在加護病房觀察中。





▲宜蘭陳姓男子酒後開車上路，撞上一對雙載母子，肇事逃逸後遭一名正義司機攔下。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

透過路口監視器畫面可以看到，自小客車撞上機車後，機車上的李姓母親、陳姓兒子當場摔車，孰料，小客車駕駛陳男卻未下車查看，竟將倒在「保險桿位置」的李女當場輾過，直接離開現場，畫面相當驚悚。

對此，後方目擊全程的尤男見狀，趕緊追上前，一路追了一公里，最後在礁溪鄉礁溪路一段，順利將陳男攔下，並報警處理，而陳男經警方施以酒測，酒測值超標，全案依肇事逃逸、公共危險罪嫌移送偵辦。

警方呼籲，現值中秋連假期間，返鄉與親友烤肉餐敘，切勿酒後駕車，以免害人又害己，另宜蘭警分局，將秉持酒駕零容忍，加強酒駕執法，以維護用路人的生命財產安全。