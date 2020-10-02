嘉南大圳驚現浮屍！極速水流衝漂　警消追狂1.5公里才送他回家　

▲台南市消防人員在台南嘉南大圳白河廣蓮里廣明橋附近將男浮屍打撈上岸。（圖／記者林悅翻攝，下同）（

記者林悅／台南報導

中秋節剛過，台南市白河區廣蓮里嘉南大圳2日上午驚現男浮屍，台南市消防局派員協助打撈，由於浮屍被水流沖漂速度快，消防人員在後壁大圳廣蓮段找到男浮屍，經打撈上岸交白河分局警方查處，警方查出死者為72歲白河區陳姓男子，全案由檢警調查處理中。

2日上午10時多，台南市消防局119勤務中心據報，有民眾在嘉南大圳台南後壁嘉田橋發現水裡有浮屍，馬上報案。119馬上指揮後壁消防分隊2車4消，前往協助打撈，但該浮屍被水流沖漂，移動速度後很快。

後壁消防分隊沿大圳搜尋，從嘉田橋一直找到下游白河廣蓮里廣明橋，浮屍漂流約1.5公里遠，才在嘉南大圳廣蓮段被消防人員找到打撈上岸，交白河分局調查處理中。

據警方調查，死者為72歲住白河區的陳姓男子，陳男家屬於10月2日接近中午前來向警方報失蹤協尋，此時白河分局偵查隊也傳回男浮屍相關資料回隊，立刻上網比對，結果死者特徵與陳男冢屬所報特徵相當吻合，就通知家屬認屍而確認死者身分就是陳男。家屬指出，陳男於10月1日中秋節就沒見到人，未料竟成水流屍，目前相關死因與案情，由警方報請檢察官相驗調查中。

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