川普夫婦確診新冠！　莊人祥：他大部分時間都沒戴口罩

▲美國總統川普及夫人梅蘭妮亞。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普1日透過推特證實，他與夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎，即刻起開始進行隔離。由於川普確診受到國際關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）被問及此事，也直說「美國目前在做總統競選，川普大部分時間都沒戴口罩。」

川普貼身顧問霍普希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎，近期多次陪同川普出席行程，包括9月29日在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）的首場總統候選人電視辯論。目前依據美國疾管局隔離建議，隔離期為14天，等於在選前倒數32日的今天，扣掉14天隔離期，選前行程只剩下兩個星期。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）



莊人祥也特別提到，確診幕僚這兩天都有跟隨競選活動，但新冠肺炎這個疾病在發病前兩天就有傳染力，患者被感染後，還沒發病就有傳染力，傳播威力大，而川普大部分時間都沒戴口罩，因此不管在國內或國外，都要記得戴口罩，這也是防止傳染的最有效方法。

而在美國的防疫政策方面，莊人祥表示，目前大家都知道怎麼預防，台灣也不會因為川普感染而有特殊的防治方法。另外，外界也關注川普確診是否會影響台灣索取疫苗的時程？莊人祥則回應，疫苗是跟COVAX簽署合約，這次總統確診，並沒有太大關係，川普也一直說希望在11月就可以施打，但他們國家防疫官員也認為不太可能，開打時間也還不一定，更別說要賣到其他國家，且疫苗的安全性等資料也還沒出來。