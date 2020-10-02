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外送員竟是隱形富豪！同事搬家驚見「豪宅名車」　外送是為了減肥

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▲▼人不可貌相！外送員竟是隱形富豪　驚人身世曝光。（圖／CTWANT提供）

▲外送員柯大勇竟是隱形富豪，坐擁好幾棟豪宅。（圖／翻攝自澎派新聞微博）

圖、文／CTWANT

中國有一名外送員名叫柯大勇，平時身穿樸素，每天扛著大包小包的包裹，過著庸庸碌碌地生活，但正所謂人不可貌相，某天同事幫忙他搬家時才發現，原來眼前這位送貨小哥，竟然是一名坐擁好幾棟豪宅、好幾輛名車的「隱形富豪」！

綜合陸媒報導，柯大勇從學生時期就展現出商業頭腦，不僅靠著幫同學印講義賺錢，還外包學生餐廳賺錢，畢業後則是考上公務員，但不安現狀決定前往大企業上班，之後更舉家搬遷至浙江販售「英語學習機」，成為中國第一批的代理商，賺進不少收入。

柯大勇在2005年時又轉換工作跑道，來自湖北的他帶著妻小回到家鄉做3C生意，但6年後卻將事業交給妻子打理，自己則轉行跑去當外送員。

▲▼人不可貌相！外送員竟是隱形富豪　驚人身世曝光。（圖／CTWANT提供）

▲柯大勇相當低調地幹著外送員這行，就連同事都不知道他的家世如此顯赫。（圖／翻攝自澎派新聞微博）

柯大勇表示，自己的體重一度胖到破百公斤，當時心想做外送員可以到處跑，說不定可以減肥，每天朝九晚五還能去接女兒下課，但沒想到這一做就是做了7年。

柯大勇平時工作就很勤勞，這7年的農曆新年，他幾乎都自願留守值班，讓其他同事返鄉過年，而且他也是一名相當敬業的外送員，還曾經拿下「5星級快遞員」的殊榮。

這7年下來，柯大勇相當低調地幹著外送員這行，就連同事都不知道他的家世如此顯赫，直到某天同事幫忙搬家，才赫然發現身旁默默無名的外送小哥，竟然是一名坐擁10多戶房子、4輛名車的「隱形富豪」！

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