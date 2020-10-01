「林東芳牛肉麵」老闆被爆是劈腿渣男！偷拍性愛片還到處傳性病

▲「林東芳牛肉麵」的老闆林東芳遭控訴長期獵豔把妹並偷拍性愛片，甚至傳染性病給對方。（圖／翻攝自google map）

圖文／CTWANT

曾入選2018年《米其林必比登推介》的「林東芳牛肉麵」在台北頗負盛名，甚至被民眾認為是台北消夜必吃。但《CTWANT》卻接獲爆料，指控林東芳本人長期到處獵豔把妹，有將女性灌醉約會強暴的紀錄，也曾將女友「打到骨折」，臉書上甚至出現「林東芳受害者聯盟」的私密群組，內容更指林東芳會將性愛過程錄製下來做為威脅，並透露已有多名女性遭林傳染疾病。不過，對於一切指控，林東芳本人不願受訪，而有其他自稱是林東芳家屬的人則稱「這是子虛烏有的事」。

《CTWANT》接獲爆料指出，臉書月前出現一個私密群組，且裡面的成員竟然全部都是「林東芳前女友」！創立群組的女網友PO文表示，她會成立這個群組、將所有據她所知道與林東芳「已經發生關係的女朋友」都拉進來，是為了要提醒大家「務必要小心」，因為「即使沒有自願拍照的，林東芳也或許設了鏡頭把嘿咻短片錄起來了！」

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該位女網友也直言，林東芳善於用金錢攻勢追求女生，擅用的招式就是先把人約出來吃飯，接著就大方送禮、給生活費，甚至幫忙付房租，再加上不時的噓寒問暖，不過「他同時跟很多女生發生性關係」，「奉勸你們別因為一時貪心要錢連自己怎麼得X病都不知道，因為有女生已經中招了，也提醒你們都去做做檢查」。

▲臉書月前出現私密群組，控訴林東芳的種種劣跡。（圖／擷取自臉書）

據《CTWANT》掌握的資訊，該名創建群組的女網友一開始是透過LINE、臉書私訊等方式一個一個聯絡前女友們，主要是告知她們可能有被林東芳傳染疾病，要她們趕緊去醫院診所做檢查，但後來可能覺得人數實在太多，所以才會創立群組，她自己也在PO文中表示會創立群組是「覺得要做一些正確的事情」。

群組一開始約9個人，但後來有私下流傳一陣子，進入群組的「通關密碼」還是林東芳某句口頭禪。不過，該名女網友在寫下上述文章不久後就刪帳號消失，私密群組也遭解散，研判她應該是看到林東芳的電腦或是手機紀錄，才能夠聯絡這麼多人。

而《CTWANT》也循線找到多名知情人士，知情人士透露，不少女生在加入群組後相互詢問，發現時間多少都有重疊，才驚覺林東芳習慣性偷吃，且林都會以「要我戴套就是嫌我髒」、「要我戴套就是不信任我」為藉口，拒絕在性行為時戴保險套，所以不少人每每跟他發生關係後，都會出現發炎的症狀，但若跟林講的話，還會被林嫌棄一定是生活習慣不好或是女方自己不好好保持清潔。不過，只是一直發炎還算輕微的，據悉至少有3人確診罹病。

至於林東芳可能有裝攝影機偷拍性愛過程一事，知情人士透露，目前可能只有創建群組的那名女網友知道真或是看過內容，因為只要跟林東芳提到這件事情，林就會馬上結束對話並且加以封鎖。

▲「林東芳牛肉麵」曾入選2018年《米其林必比登推介》。（圖／Michelin Guide臉書）

知情人士更透露，林東芳除了傳染疾病、偷拍性愛畫面外，也有家暴紀錄，甚至在朋友面前出手打人不避諱，不僅多次將女友打到骨折，還威脅對方不能外傳。而動手原因除了酒後莫名失控外，還有偷吃被抓包老羞成怒、覺得被質疑等。《CTWANT》也有拿到被害女性受家暴的照片及相關資料，但基於保護被害人，因此本次選擇不予公開。

《CTWANT》致電林東芳牛肉麵店，員工表示事屬老闆個人隱私，不僅無法告知，也不願意代轉記者的提問給林東芳本人，讓他親自來回應，更強調「林東芳不受訪」，自稱是林東芳家屬的該員工說：「這是子虛烏有的事，是外界亂講，對於指控，你們要自己去求證。」

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