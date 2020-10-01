　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「林東芳牛肉麵」老闆被爆是劈腿渣男！偷拍性愛片還到處傳性病

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

「林東芳牛肉麵」的老闆林東芳遭控訴長期獵豔把妹並偷拍性愛片，甚至傳染性病給對方。（圖／翻攝自google map）

▲「林東芳牛肉麵」的老闆林東芳遭控訴長期獵豔把妹並偷拍性愛片，甚至傳染性病給對方。（圖／翻攝自google map）

圖文／CTWANT

曾入選2018年《米其林必比登推介》的「林東芳牛肉麵」在台北頗負盛名，甚至被民眾認為是台北消夜必吃。但《CTWANT》卻接獲爆料，指控林東芳本人長期到處獵豔把妹，有將女性灌醉約會強暴的紀錄，也曾將女友「打到骨折」，臉書上甚至出現「林東芳受害者聯盟」的私密群組，內容更指林東芳會將性愛過程錄製下來做為威脅，並透露已有多名女性遭林傳染疾病。不過，對於一切指控，林東芳本人不願受訪，而有其他自稱是林東芳家屬的人則稱「這是子虛烏有的事」。

《CTWANT》接獲爆料指出，臉書月前出現一個私密群組，且裡面的成員竟然全部都是「林東芳前女友」！創立群組的女網友PO文表示，她會成立這個群組、將所有據她所知道與林東芳「已經發生關係的女朋友」都拉進來，是為了要提醒大家「務必要小心」，因為「即使沒有自願拍照的，林東芳也或許設了鏡頭把嘿咻短片錄起來了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該位女網友也直言，林東芳善於用金錢攻勢追求女生，擅用的招式就是先把人約出來吃飯，接著就大方送禮、給生活費，甚至幫忙付房租，再加上不時的噓寒問暖，不過「他同時跟很多女生發生性關係」，「奉勸你們別因為一時貪心要錢連自己怎麼得X病都不知道，因為有女生已經中招了，也提醒你們都去做做檢查」。

渣男牛肉麵1／臉書出現「林東芳受害者聯盟」　控偷拍還到處傳性病

▲臉書月前出現私密群組，控訴林東芳的種種劣跡。（圖／擷取自臉書）

據《CTWANT》掌握的資訊，該名創建群組的女網友一開始是透過LINE、臉書私訊等方式一個一個聯絡前女友們，主要是告知她們可能有被林東芳傳染疾病，要她們趕緊去醫院診所做檢查，但後來可能覺得人數實在太多，所以才會創立群組，她自己也在PO文中表示會創立群組是「覺得要做一些正確的事情」。

群組一開始約9個人，但後來有私下流傳一陣子，進入群組的「通關密碼」還是林東芳某句口頭禪。不過，該名女網友在寫下上述文章不久後就刪帳號消失，私密群組也遭解散，研判她應該是看到林東芳的電腦或是手機紀錄，才能夠聯絡這麼多人。

而《CTWANT》也循線找到多名知情人士，知情人士透露，不少女生在加入群組後相互詢問，發現時間多少都有重疊，才驚覺林東芳習慣性偷吃，且林都會以「要我戴套就是嫌我髒」、「要我戴套就是不信任我」為藉口，拒絕在性行為時戴保險套，所以不少人每每跟他發生關係後，都會出現發炎的症狀，但若跟林講的話，還會被林嫌棄一定是生活習慣不好或是女方自己不好好保持清潔。不過，只是一直發炎還算輕微的，據悉至少有3人確診罹病。

至於林東芳可能有裝攝影機偷拍性愛過程一事，知情人士透露，目前可能只有創建群組的那名女網友知道真或是看過內容，因為只要跟林東芳提到這件事情，林就會馬上結束對話並且加以封鎖。

「林東芳牛肉麵」曾入選2018年《米其林必比登推介》。（圖／Michelin Guide臉書）

▲「林東芳牛肉麵」曾入選2018年《米其林必比登推介》。（圖／Michelin Guide臉書）

知情人士更透露，林東芳除了傳染疾病、偷拍性愛畫面外，也有家暴紀錄，甚至在朋友面前出手打人不避諱，不僅多次將女友打到骨折，還威脅對方不能外傳。而動手原因除了酒後莫名失控外，還有偷吃被抓包老羞成怒、覺得被質疑等。《CTWANT》也有拿到被害女性受家暴的照片及相關資料，但基於保護被害人，因此本次選擇不予公開。

《CTWANT》致電林東芳牛肉麵店，員工表示事屬老闆個人隱私，不僅無法告知，也不願意代轉記者的提問給林東芳本人，讓他親自來回應，更強調「林東芳不受訪」，自稱是林東芳家屬的該員工說：「這是子虛烏有的事，是外界亂講，對於指控，你們要自己去求證。」

延伸閱讀
渣男牛肉麵2／林東芳騎重機逸品把妹　看上眼就帶去「小房間」解決
飛機閃電脫褲！女星淚控經紀人逼吞吐　練歌一半慘遭「手伸內衣」狂揉
G奶熊熊驚傳吞吐鹹濕片外流！禍首抓到了　知名論壇淪台版「N號房」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「林東芳牛肉麵」老闆被爆是劈腿渣男！偷拍性愛片、到處傳性病
歐陽娜娜第二…台男星今晚登央視：我在中國台灣等你
GMP兩藥廠試驗不合格　7款藥品遭回收下架
影／房客超時未退房　業者破門驚呆…下秒遭裸體狂襲
救援畫面曝光！台灣黑熊遭「鋼索死纏」　徹夜痛號20hrs力盡
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國5今湧入3萬輛車！高公局曝「連假第二天」壅塞路段

人龍搶鮮！野柳假日活蟹市集福袋開戰　超值399...買2斤萬里活蟹

不想看廣告才買會員　YouTuber「直接塞影片」她傻眼：失去意義

30歲男友「薪水30K↓」想養小孩！她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

台鐵推「設計展限定便當」　客家小炒、野薑花粽…3款好客菜單曝光

兵役4個月像夏令營！他建議改回1年制…網嘆：重點是「練什麼」

LIVE／國5午後「車速40↑」未大塞　高公局16:00最新說明

「林東芳牛肉麵」老闆被爆是劈腿渣男！偷拍性愛片還到處傳性病

GMP藥廠「世達」再出包！安定性試驗未達標　6款藥品遭下架

中秋連假出遊潮爆量！台鐵10/4增開「台東往樹林自由座」普悠瑪

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

國5今湧入3萬輛車！高公局曝「連假第二天」壅塞路段

人龍搶鮮！野柳假日活蟹市集福袋開戰　超值399...買2斤萬里活蟹

不想看廣告才買會員　YouTuber「直接塞影片」她傻眼：失去意義

30歲男友「薪水30K↓」想養小孩！她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

台鐵推「設計展限定便當」　客家小炒、野薑花粽…3款好客菜單曝光

兵役4個月像夏令營！他建議改回1年制…網嘆：重點是「練什麼」

LIVE／國5午後「車速40↑」未大塞　高公局16:00最新說明

「林東芳牛肉麵」老闆被爆是劈腿渣男！偷拍性愛片還到處傳性病

GMP藥廠「世達」再出包！安定性試驗未達標　6款藥品遭下架

中秋連假出遊潮爆量！台鐵10/4增開「台東往樹林自由座」普悠瑪

「一眉」內線制霸　戴維斯：我要嘗試統治禁區

獨／「喬事聖地」九如茶行遭砸！22秒戰果影片曝　幕後大哥身分成謎

Ella推新歌「驚爆變鴨嗓」！　唱8小時滿身噴汗：真的筋疲力盡

國5今湧入3萬輛車！高公局曝「連假第二天」壅塞路段

7猛獅「外出」咬死農場10綿羊　國家公園決定全數撲殺

拜登樂歪！辯論變鬧劇…狂吸「近3億」捐款　1小時募款金額破紀錄

中職／陳俊秀賽前骨刺太痛掛免戰牌　季後開刀告別「好朋友」

人龍搶鮮！野柳假日活蟹市集福袋開戰　超值399...買2斤萬里活蟹

陸「十一」長假國內旅遊爆發！高鐵站「整片誤點」估6億人次出遊

快訊／桃園3層樓民宅大火　消防局搶救4人、1女命危

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

鹿港順義宮貼王爺警示：2節氣間注意行車安全

茶の魔手北漂受挫！網點失敗「2關鍵」

吃蝦仁炒飯剩「這樣料」媽看碗秒傻眼

運將狂摸腿「一路摩擦到家」　她哭：別這樣

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

她控第一雷吃到飽火鍋：坐下10分鐘就先買單　店家喊冤

逛好市多！兒突被塞紙條　爸一看暖哭

外送員零「怒摔餐點」！咖哩炸成一灘黃土色

變態伯「殺紅眼猛盯」　她iPhone一招神救援！

中秋連假後　鋒面＋冷空氣報到

更多熱門

相關新聞

20隻寵物狗「排隊安樂死」！心碎畫面曝光

20隻寵物狗「排隊安樂死」！心碎畫面曝光

「領養代替購買」、「領養不棄養」已是現在養寵物耳熟能詳的口號，但還是有許多人聽不進去，造成許多小動物流落街頭。國外動物組織AnimalReality Exposed日前在臉書上PO出2張照片，畫面中有一整排的狗狗躺在狹長的綠色走道，且每隻狗狗都死氣沉沉地，文中提到這些狗狗原本都是寵物犬，但卻因各種理由被棄養，到了收容所也沒有人領養，最後只能安樂死。

暖哥幫辦「韓團慶生趴」　12歲妹一看「是他」大笑

暖哥幫辦「韓團慶生趴」　12歲妹一看「是他」大笑

朱茵無P圖真面目曝光！網全看傻

朱茵無P圖真面目曝光！網全看傻

阿嬌傷後自拍！　影片曝光網驚呆

阿嬌傷後自拍！　影片曝光網驚呆

廚房「準妯娌大戰」　小叔傻眼：只想吃泡麵

廚房「準妯娌大戰」　小叔傻眼：只想吃泡麵

關鍵字：

林東芳牛肉麵周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

《我的少女時代》簡廷芮宣布結婚！

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

iPhone 12「優缺點曝光」！　效能、售價總評比

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面