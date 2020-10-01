快訊／「十一長假」 第1天！山西風景區遊樂園驚傳大火13人亡15傷

▲山西風景區火災13死。（圖／翻攝自《封面新聞》）



記者董美琪／綜合報導

大陸山西省太原市迎澤區台駘山景區1日發生火災。現場共搜救出28人，其中13人遇難，15人送醫救治，事發當時，現場冒出大量黑煙冒，風景區回應2日將停業檢修，後天恢復營業，起火原因初判是線路問題引起。

▲山西風景區遊樂園驚傳大火13人死亡15傷。（圖／翻攝自微博／山西消防，下同）



根據陸媒報導，山西省太原市迎澤區小山岩村台駘山景區「冰燈雪雕館」1日發生火災，現場有大量黑煙冒出。目前，搜救工作已結束。現場共搜救出28人，其中13人遇難，其餘15人送醫暫無生命危險。

廣西消防也在微博發文表示，1日13時04分，太原消防救援支隊指揮中心接到報警稱太原迎澤區小山岩村台駘山景區冰燈雪雕館發生火災。隨即調集17個消防救援站到達現場滅火救人。18時30分，搜救行動結束，消防救援隊員現場共搜救出28人。據山西省政府新聞辦公室通報，事故造成13人遇難，其餘15人送醫救治，生命體徵平穩，暫無生命危險。

風景區回應是線路問題導致火災，明天將停業檢修，後天恢復營業，對遊樂設施沒有影響，事故原因正在調查中。

國務院安全生產委員會則決定對山西太原遊樂園火災事故查處實行掛牌督辦。為有效防範化解安全風險，堅決遏制各類事故發生，國務院安委辦、應急管理部立即組織14個工作組，分別對重點地區、薄弱地區分批次開展明察暗訪。

有大陸網友則痛批，「他們本來開開心心地出遊卻再也沒能回去，是否存在安全隱患？有必要查查，後天恢復營業？想掙錢想瘋了吧！」