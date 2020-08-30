快訊／山西飯館突坍塌「29人被壓死」　他80歲壽宴變喪事：老婆滿臉血

▲ 山西襄汾聚仙飯店坍塌 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

山西省臨汾市襄汾縣一間餐廳29日發生坍塌事故，當時有民眾在內辦80歲壽宴，不料屋頂突然砸下，截至今（30）日淩晨1時30分，已造成20人死亡。救援工作隨後於凌晨3時45分已全部結束，救出57人，其中29人遇難、7人重傷、21人輕傷。

綜合陸媒報導，涉事的「聚仙飯店」位於臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村，已經經營超過10年，是一棟2層樓的建築，不過據媒體追蹤，這家飯館是陸續擴建，原先只有1樓，後來自行加蓋2樓、挖地下室。不料29日上午突然坍塌，寬10公尺以上的彩鋼房頂已呈約45度角傾斜。

▲醫護人員到場施救 。（圖／翻攝自中新社）

事發當時，李姓老人正在過80歲大壽。他事後表示，本來是30日生日，但為了送孩子上學便提前一天慶祝，沒想到會出事，「有6個親戚都不見了，（有個人）抬出來一看，就是我老婆，我一看不動了，也不說話了，臉上都是血。」李大爺的老伴最後不幸遇難。

▲事故已造成20人遇難 。（圖／翻攝自微博）

根據官方通報，救援工作於8月30日3時45分已全部結束，救出57人，其中29人遇難、7人重傷、21人輕傷。山西省決定，從即日起在全省範圍內立即開展房屋建築和人員聚集場所安全專項檢查，同時依法依規、嚴肅查處本起事故，徹底查清事故原因、性質，及時向社會公佈處理結果。