資收車撞母女後逃逸！勇警連查5天追到人　看到肇事者的家瞬間落淚

記者陳雕文／新北報導

新北市一名婦人日前早上騎車載女兒去上學，行經環河東路二段遭一輛載滿資源回收的機車擦撞後倒地，母女全身多處擦傷，但肇事機車駕駛回頭看了一眼後竟逃離現場！一名勇警看不下去，花了5天時間在新店、永和等區調閱百支監視器，最後找到肇事者的住處，立即前往並準備開單告發，但看到對方的家瞬間鼻酸。

▲載滿資源回收的機車擦撞雙載母女，母女倒地全身擦傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，永和交通分隊警員吳洪岳處理此案時，見母（姓楊、45歲）女（10歲）傷痕累累，還對他說，「算了吧…這可能也很難查到什麼…」他希望能為母女伸張正義，發現肇事車牌被資收物擋住，他卯起來尋找監視器，從案發現場一路調閱到新店區中正路、民權路，並每天在中正橋旁埋伏等人。

▲母女(紅圈)倒地一身傷，路過熱心騎士上前關心。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了第5天，吳員發現肇事者是一名64歲的蔡姓阿嬤，經常大包小包到新店一處資收廠變賣回收物，且查出其位於永和的住處。到了阿嬤的家，吳員看到屋內塞滿了各式各樣的雜物，還飄著異味，而身材瘦弱的獨居阿嬤則一臉茫然看著他。

吳員表示，「妳知道自己撞到人家，還有回頭看，為什麼要逃？」起初阿嬤不願正面回應，後來才說，「因為沒有能力賠償…」並跪著哀求吳員放她一馬，吳員看著髒亂的房屋與哀求的阿嬤，當下感到一陣鼻酸並落淚。

▲資收阿嬤將車停路邊回頭看了母女一眼，隨後騎車逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

但下一秒吳員想到母女的傷以及無奈，立即把眼淚一擦說，「如果今天妳的不小心，導致那對母女死了呢？我理解妳的處境，但那不是違法的理由」因此依法開單（未保持行車安全間格、肇事逃逸）告發。

「沒想到警察會把我們的傷放在心上，積極辦案」得知肇事阿嬤被開罰一事，楊婦被吳員的正義及熱心深深感動，不斷向他道謝。

▼吳洪岳曾在三重厚德派出所服務過，有「新北戰神」之稱。（圖／記者陳雕文攝）