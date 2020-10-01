不老騎士林友茂百歲壽宴 盧秀燕換粉衫道生日快樂祝壽

▲不老騎士林友茂舉行百歲壽宴，盧秀燕出席送花祝壽。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

今年10月是台中市敬老月，市長盧秀燕1日出席百歲不老騎士林友茂壽探活動，特地穿上粉紅色的襯衫，與大家一起幫林爺爺祝壽。盧秀燕也祝福林爺爺「福如東海、壽比南山」，並贈送花束讓林爺爺十分開心。

愛騎野狼打檔機車趴趴走的不老騎士林友茂，今天中午在全國大飯店舉行百歲壽誕活動。林爺爺川著亮眼的紅色西裝外套、紅色禮帽，搭配白色襯衫及白色長褲。身體硬朗的他依然行動自如，展現年輕活力。台中市長盧秀燕也一改過去穿著白襯衫改為粉紅色襯衫，緊握林爺爺、林奶奶雙手，跟其他穿紅色系列的服裝的賓客一起為林爺爺祝壽，說生日快樂。

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▲▼盧秀燕與林友茂夫婦及與會貴賓合影。（圖／台中市政府提供）

笑得開朗的林爺爺說，他非常喜歡紅色，因為紅色代表熱情，他甚至衣櫃裡有180多件紅色衣服，展現他的活力。

盧秀燕表示，她很開心看到林爺爺到了百歲還這麼健康，不僅會騎野狼125，也積極參加「飢餓三十」公益活動，可作為典範。希望資深市民們都能活到老、學到老、動到老。她也恭喜林爺爺去年和妻子結婚70周年，鶼鰈情深，他們的美好婚姻也是市民典範。

林友茂爺爺是辛亥革命先驅林孝樓之子，他在民國38年結婚，共有四代、45位家人，子孫滿堂。林爺爺說，他的養生之道就是多做好事、多說好話、多幫助別人，保持心情愉快，他能活到百歲就是和別人抱持不一樣的心態面對人生。此外，他現在還是愛騎野狼125，35歲就開始騎野狼到處跑，至今已換了6部車；他也堅持每週打羽毛球，維持健康活力。現在大家都稱呼他為「老頑童」，他認為名符其實。

社會局指出，為鼓勵台中長輩多外出活動，今年搭配九九重陽節，將10月訂為敬老月，並舉辦「銀髮友善商家暨敬老月活動」，即日起至12月31日止，台中市長輩至銀髮友善商家購物時，出示敬老愛心卡可享有專屬優惠，有關銀髮友善商家資訊請上網站 https://www.sgf3535.tw/2020friendlyshop/ 查詢，服務專線04-23820259。

今天壽宴上，社會局長彭懷真、民政局長吳世瑋等人均出席為林爺爺獻上祝福。

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