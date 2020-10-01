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麥當勞薯條可治禿頭？　川普自爆「不禿頭」秘訣就是愛吃它

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▲川普自爆「不禿頭」秘訣。（圖／達志影像／美聯社）▲74歲的川普髮量還是很茂密。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普自爆「不禿頭」秘訣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

許多男性在年齡增長後，都有髮際線後退的問題，造成不少人的困擾。不過，美國總統川普昨（30）日在推特上爆料自己沒有禿頭的秘密，原因是他愛吃「麥當勞薯條」。

根據《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普在當地時間30日於推特轉發前美國總統小布希（George W. Bush）的新聞秘書佛萊謝（Ari Fleischer），在2018年的一則推文，佛萊謝的推文中有一篇日本科學家的研究報導，指麥當勞在薯條中添加的含有某種化學物質可能能夠治療禿頭，已經完全禿頭的佛萊謝在推文中回應表示「沒用」。不過川普轉發推文回應說，「難怪我沒有禿頭」，間接道出自己沒有禿頭，都要歸功於麥當勞的薯條。

▲美國總統川普酷愛麥當勞等速食。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普特愛麥當勞等速食。（圖／達志影像／美聯社）

川普是速食的愛好者，尤其是麥當勞。美國作家沃爾夫（Michael Wolff）在2018年出版的著作《烈焰與怒火》（Fire and Fury）中分享說，川普愛吃速食的原因是害怕中毒，因為沒有人知道他回來，而且食物都是事先安全準備好的。

值得一提的是，川普曾於2019年1月宴請大學美式足球全國冠軍隊伍克勒姆森大學老虎隊（Clemson Tigers）赴白宮吃整桌的速食，包含溫蒂漢堡及麥當勞。

▲川普自爆「不禿頭」秘訣。（圖／達志影像／美聯社）▲74歲的川普髮量還是很茂密。（圖／達志影像／美聯社）

▲74歲的川普髮量還是很多。（圖／達志影像／美聯社）

日本科學研究指出，麥當勞薯條中發現一種化學物質，以防止食用油起泡沫，這可能是禿頭的治療方法，而團隊在老鼠身上測試時，發現老鼠會重新長毛。

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