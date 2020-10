麥當勞薯條可治禿頭？　川普自爆「不禿頭」秘訣就是愛吃它

▲川普自爆「不禿頭」秘訣。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者劉雪兒/綜合報導

許多男性在年齡增長後,都有髮際線後退的問題,造成不少人的困擾。不過,美國總統川普昨(30)日在推特上爆料自己沒有禿頭的秘密,原因是他愛吃「麥當勞薯條」。

根據《太陽報》(The U.S. Sun)報導,川普在當地時間30日於推特轉發前美國總統小布希(George W. Bush)的新聞秘書佛萊謝(Ari Fleischer),在2018年的一則推文,佛萊謝的推文中有一篇日本科學家的研究報導,指麥當勞在薯條中添加的含有某種化學物質可能能夠治療禿頭,已經完全禿頭的佛萊謝在推文中回應表示「沒用」。不過川普轉發推文回應說,「難怪我沒有禿頭」,間接道出自己沒有禿頭,都要歸功於麥當勞的薯條。

▲川普特愛麥當勞等速食。(圖/達志影像/美聯社)



川普是速食的愛好者,尤其是麥當勞。美國作家沃爾夫(Michael Wolff)在2018年出版的著作《烈焰與怒火》(Fire and Fury)中分享說,川普愛吃速食的原因是害怕中毒,因為沒有人知道他回來,而且食物都是事先安全準備好的。

值得一提的是,川普曾於2019年1月宴請大學美式足球全國冠軍隊伍克勒姆森大學老虎隊(Clemson Tigers)赴白宮吃整桌的速食,包含溫蒂漢堡及麥當勞。

▲74歲的川普髮量還是很多。(圖/達志影像/美聯社)



日本科學研究指出,麥當勞薯條中發現一種化學物質,以防止食用油起泡沫,這可能是禿頭的治療方法,而團隊在老鼠身上測試時,發現老鼠會重新長毛。

No wonder I didn’t lose my hair! https://t.co/jBFE2OEhS2