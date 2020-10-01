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台鐵便當「TR Bento」商標首亮相！新竹3款風味便當今起開賣

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▲▼台鐵限量販售三款新竹風味便當。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵便當新商標今日首度亮相。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為推廣台鐵便當，設計新款商標，品牌商標「台鐵便當TR Bento」今（1）日於「台鐵便當新竹概念店」首度亮相，新竹車站指示指標也於今日更新，另2020年台灣設計展期間（10/1至10/11）現場也將同時販售「鳴日號」PRINCO速配錶等限量商品。

配合新竹台鐵便當概念店啟用與2020年台灣設計展於新竹市正式開展，10月1日至10月11日每日中午限量供應三款鹹香、醬香、花香的新竹風味便當，每份180元。

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台鐵局指出，燉得彈軟化口的五花，深深浸在充滿梅香的梅乾菜醬汁裡，這醬香是新竹媽媽們手中溫暖的味道。愈嚼愈香的乾魷魚，和清香的芹菜絲大火炒在一起，這鹹香是下三碗飯的新竹傳統好滋味。

▲▼台鐵限量販售三款新竹風味便當。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵限量販售三款新竹風味便當。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵限量販售三款新竹風味便當。（圖／台鐵局提供）

還有新竹名物內灣飄香的野薑花粽、寶山回甘的橄欖、新竹市百家爭鳴的爽脆摃丸、新埔日晒的甜香柿餅，以及家家戶戶阿婆懷舊味的蘿蔔乾。

另外，為了優化服務流程與提升旅客購買便利性，在空間規劃特別納入影像菜單等相關資訊，讓旅客在排隊等待之時，能及時選擇喜好的便當，同時也增加臺鐵人員提供服務的便利性與速度。

▲▼台鐵限量販售三款新竹風味便當。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵限時販售部分周邊商品。（圖／台鐵局提供）

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