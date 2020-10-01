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不想看廣告才買會員　YouTuber「直接塞影片」她傻眼：失去意義

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▲▼YouTube,社群媒體,平板。（圖／取自Pixabay）

▲原PO買了會員，卻發現有YouTuber在影片裡塞了無法跳過的廣告片段。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

觀看YouTube影片是不少人消磨時間、紓壓的最佳選擇，不過近年來影片中穿插的廣告越來越多、時間越來越長，讓不想花錢購買去除廣告「YouTube Premium」方案的民眾相當頭疼。就有一名女網友買了會員，卻發現有YouTuber的做法，讓Premium方案根本失去意義。

這位女網友在《Dcard》貼文「買了會員卻感覺沒什麼差別……」，說她花錢買了Premium，發現平常「能跳過的廣告」確實沒有了，「可是卻變成很多YouTuber都直接將不可略過廣告放進影片，或是硬塞業配進去」。

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讓她看影片看一半，就有個廣告突然冒出來，「感覺就很牽強」，並點名在某些頻道，還越來越多廣告硬插進去的感覺，直嘆「根本失去了買會員的意義啊……」就有人感同身受，「我也覺得，我買了premium就是不想看到廣告」，而且看到影片中還寫「不可略過」的時候，心情還會有點「阿雜」。

看到貼文後，許多人留言討論，「我覺得premium比較適合給用yt聽音樂的人用，不然有些白噪音或讀書用音樂影片中間還插幾支廣告，聽到一半突然變爆幹大聲的遊戲廣告會很火大^^」、「感覺像在花錢看廣告（油土伯業配）」、「請裝擋廣告的程式」、「我也是買會員，但是覺得很值得和方便。」

不過也有網友表示，「就快轉跳過就好了，至少不會逼迫你要看10-30秒才能跳過」，認為這種廣告手法也不是因應會員制度才出現的，本來就有人這樣做，「只是YouTuber越來越多，你越來越常遇到。」該位網友還強調，他反而喜歡這種業配，「不喜歡整支片主題是因應業配而想。」

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