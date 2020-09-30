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金銀婚圓夢、會員慶生會　北區民眾服務社中秋長青聯誼

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▲台南市北區民眾服務社，在東東宴會式場東饌廳舉辦第22屆理監事授證典禮暨北區長青聯誼會「寵愛自己金婚、銀婚圓夢典禮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區民眾服務社，在東東宴會式場東饌廳舉辦第22屆理監事授證典禮暨北區長青聯誼會「寵愛自己金婚、銀婚圓夢典禮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市北區民眾服務社，29日在東東宴會式場東饌廳舉辦第22屆理監事授證典禮暨北區長青聯誼會「寵愛自己金婚、銀婚圓夢典禮」與慶中秋7至9月份會員慶生會。

與會貴賓有中國國民黨副祕書長謝龍介、台南市黨部主委莊占魁、書記長洪菽珮、許至椿議員、台南市民眾服務社理事長林易煌暨各區服務社理事長、台南市北區主委翁貞婉，北區婦女會理事長童小芸現場賓客冠蓋雲集。

台南市民眾服務社理事長林易煌，首先頒發北區民眾服務社理事長高凱旋當選證書，再由高凱旋理事長頒發第22屆北區民眾服務社理監事當選贈書給每位理監事，緊接著重頭大戲北區長青會金銀婚圓夢典禮，在眾人矚目下，溫馨隆重地登場。

▲台南市北區民眾服務社，在東東宴會式場東饌廳舉辦第22屆理監事授證典禮暨北區長青聯誼會「寵愛自己金婚、銀婚圓夢典禮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北區長青會長楊明霞提起今年和民眾服務社策辦「寵愛自己 金婚、銀婚圓夢典禮」活動的綠緣由，要從33年前民國76年說起，那年母親重病，陷入彌留之際，為了沖喜，匆促決定婚約，婚禮儀式過程從簡，也没有穿美麗婚紗走紅毯。但因為穿上美麗婚紗是許多女孩的夢想，拍攝結婚照更是人生重要里程，現在回想起來，無限遺憾。

她認為在50或60、70年前，雖然各人的情況不同，但或許當年有很多女孩，受時代環境及經濟條件的限制，結婚時沒有拍攝婚紗照，或者没有穿美麗婚紗走紅毯，現在也同樣有著這種心中的遺憾，但若要圓夢，或許又是一個遙不可及的夢想。

▲台南市北區民眾服務社，在東東宴會式場東饌廳舉辦第22屆理監事授證典禮暨北區長青聯誼會「寵愛自己金婚、銀婚圓夢典禮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因此她和民眾服務社策辦這場「寵愛自己金婚、銀婚圓夢典禮」，除了要關懷長青族群及弘揚台灣傳統文化敬老尊親的優良傳統，更特別的是要完成許多長輩當年的夢想，穿上禮服在典禮中走紅毯，邀請家人觀禮、獻花。當她們穿著高雅禮服亮相時，出席家屬又驚又喜，彷彿回到過去，參加了母親的婚禮，現場洋溢著幸福的笑容。

楊明霞會長也穿上白紗禮服披上披肩，像一位高貴可愛的公主，她馬上在臉書和親友分享美麗的婚紗照，並且笑得合不攏嘴，興奮地說，今天覺得自己好像公主一樣，總算彌補這心中的遺憾。

這次金婚銀婚圓夢典禮共有12位年輕的奶奶、阿公阿嬤報名參加，年齡總合超過800歲，平均年齡約70歲。這兩天密集定裝，活動現場，化妝師精心地為長輩們化妝、挑選禮服、做造型，與會者也如同穿越時空，參加長輩的婚禮，另類為長輩祝福！

高凱旋理事長強調，白頭偕老聽起來是一句簡單的祝福，但真的能白頭到老，並不是件容易的事。藉著這次婚紗圓夢活動，強化幸福傳承精神，營造世代共同經營美好家庭生活的理念，希望鼓勵長者勇於說出心中的夢想，以連結更多的社會團體齊心為長者圓夢。


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