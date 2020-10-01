亞美尼亞與亞塞拜然交戰第4日　兩國都拒絕國際調停

▲納哥諾卡拉巴克地區衝突已經釀成平民傷亡。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

亞美尼亞與亞塞拜然為納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）爆發的激烈衝突今天進入第4天，國際社會呼籲兩國協商並停止戰鬥，但遭兩國拒絕。

法新社報導，國際社會日益加強對亞美尼亞與亞塞拜然施壓，呼籲雙方停火。各界日漸擔心，這場衝突將升高為毀滅性全面戰爭，並捲入土耳其和俄羅斯等區域大國。

亞美尼亞國防官員今天指控，土耳其噴射機沿該國與亞塞拜然的邊界執行「挑釁飛行」，並侵犯該國領空。亞美尼亞昨天表示，1架土耳其戰機擊落它的1架戰機。

俄羅斯一再呼籲兩國停止戰鬥，且願意幫助雙方協商。俄國與亞美尼亞有簽署軍事協議，但與亞塞拜然也維持良好關係。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）今天指出，尚未考慮與亞塞拜然談判。

帕辛揚提及：「在激烈交戰之際，論及亞美尼亞、亞塞拜然及俄羅斯間的高峰會很不恰當」、「協商需要適當氛圍及條件。」

他表示，亞美尼亞「此時」未計畫請求俄國領導的軍事聯盟「集體安全公約組織」（CSTO）介入衝突。該組織由多個前蘇聯共和國組成，包括亞美尼亞在內。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）昨天接受俄羅斯電視台訪問時也拒絕協商。

他表示：「亞美尼亞總理公然宣布，納哥諾卡拉巴克地區屬於亞美尼亞。在此情況下，我們能夠討論怎樣的協商程序？」

亞塞拜然未公布軍方傷亡資訊，但亞美尼亞方面已通報81死。據報導，總共有17名平民死亡。

亞塞拜然國防部今天指出，「激烈戰鬥持續進行」。自從爆發戰鬥以來，己方部隊殺死了2300名納哥諾卡拉巴克地區分離主義部隊成員。

亞塞拜然國防部指稱，己方部隊已「摧毀130輛戰車、200個火砲單位、25個防空單位、5座彈藥庫、50個反戰車單位以及55輛軍車」。

亞塞拜然今天誓言，將繼續對納哥諾卡拉巴克地區分離主義分子採取軍事行動，直到亞美尼亞人完全撤離該地區為止。

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