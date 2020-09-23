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蔡清祥親電化解政風處長爭議　盧秀燕：中央應平等協商、下不為例

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▲盧秀燕表示，既然法務部長親自來電，展現誠意，她願意接受人事案。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，既然法務部長親自來電，展現誠意，她願意接受新任政風處長詹政曇（下右）這項人事案。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府新任政風處長詹政曇上月5日已獲派台中市，但因未事先徵詢市長盧秀燕意見，引發盧不滿，詹因此4度被盧拒於市政會議門外，盧秀燕23日坦承，蔡部長日前已打過電話，既然蔡放下身段，展現誠意，她願意接受，不過也向中央喊話，地方政府要的是平等協商，不能先斬後奏，這次特例，下不為例。

▲台中市政府新任政風處長詹政曇（右）4度被拒於市政會議門外。（圖／記者鄧木卿攝）

詹政曇上月從台南市政府政風處長調到台中市政府政風處長，5日報到後，25日也參加了法務部聯合宣誓典禮，但到任1個多月，遲遲未獲盧秀燕接見，而且還無法參加市政會議，原因出在，盧秀燕不滿中央事先沒有跟地方首長溝通，不尊重地方意見，因此不認同這項人事案。

盧秀燕下午視察豐原區圓環南路與中正路口天橋拆除工程，針對政風處長人事一案表示，她的確在日前終於接到法務部長蔡清祥親自來電，蔡部長在電話中表示，希望能夠派一位處長到台中擔任政風處長，希望徵得她同意。

對此，盧說，此事已有圓滿解決，其實地方首長要的就是一個平等協商的權利，既然法務部長親自致電，放下身段、展現誠意，那她就接受。

但盧秀燕也補充強調，雖然蔡部長展現誠意，令她深受感動，但這是特例，未來類似的人事，仍希望中央尊重地方權益，能夠平等協商，要先提出數名人選，與地方協商後再來佈達，中央對於每個縣市政府都應該這麼做。

盧也說，蔡部長在電話中提到，他近期會找時間到台中拜訪，這次先透過電話談，覺得抱歉。她回覆說，沒關係，就依照部長的期程安排，蔡部長也特別提到，政風單位是公正的獨立機關，因此他特別保證，人是他推薦的，這位處長一定會嚴格遵守行政中立，不分藍綠，戮力從公，恪守崗位，在台中市政府好好服務。

盧最後表示，她很放心、也很安慰，相信部長如此保證，一定能夠做到，因為處長的員額、薪水都由台中市政府提供，新來的處長也是一位公務同仁，新的主管機關就是台中市政府，相信能夠與大家一起恪守崗位、為民服務。

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