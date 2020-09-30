訪台之後，美國務次卿柯拉克訪歐施壓：禁用華為！

▲美國務次卿柯拉克訪歐，遊說歐洲盟友禁止華為參與當地的5G網路建設。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

「亞洲新聞台」(CAN)報導，美國國務院負責經濟發展、能源和環境事務的國務次卿柯拉克(Keith Krach)繼不久前訪台後，本周又出訪歐洲，呼籲歐洲國家禁止中國電信巨摯華為參與當地的5G網路建設，指華為的參與將會破壞北約安全。

柯拉克周四(29日)在德國「馬歇爾基金會」智庫活動中發表演說，重申之前國務卿蓬佩奧所指華為「侵犯人權」的說法。他同時稱，歐洲國家政府應該只選擇芬蘭「諾基亞」及瑞典的「愛立信」這兩家公司的產品。不僅如此，他還宣稱：華為參與歐洲5G網路建設將使北約面臨風險。

拉克這次訪歐，正值義大利和德國討論是否允許華為參與該國5G網路建設之時。一直以來，美國即以「國家安全」的理由對歐洲盟友施壓，要求他們禁用華為。

不過「彭博社」日前引述3名知情人士的話說，德國政府不想在5G網路這個重要問題上任由美國擺布。知情人士稱，面對來自美國及德國鷹派議員的施壓，梅克爾拒絕在核心立場上妥協，認為德國不能對華為發布針對性的禁令。

德國《焦點》周刊報導，華為是5G技術的領導者之一，在價格和品質方面有很強競爭力。德國電信商「沃達豐」目前正在建設5G網路，涵蓋約4000萬德國用戶，當中大約一半的5G天線設備來自華為。 一旦德國實施更嚴格的安全規定，可能必須更換這些華為元件，德國電信營運商可能因此損失數十億歐元，而且在5G建設方面會落後其他國家。

針對美國所指「安全問題」，華為則一再否認。此外，中國也一再否認美國有關華為「侵犯人權」的指控。