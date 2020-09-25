太牛了！中華郵政推「福牛集郵鑄幣＋銅章」　每組2.9萬10/5開賣

▲中華郵政推出福牛集郵鑄幣、銅章。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

明年是牛年，中華郵政再度推出生肖系列集郵商品，將於10月5日起發售福牛系列金、銀鑄錠及高浮雕銅章等5款集郵商品，整套組合價2萬8,660元。中華郵政副總經理郭純陽表示，此套商品是以純金、純銀製作，未來價值將有上漲空間。

中華郵政表示，繼去年推出生肖系列集郵商品後，續以次年值年生肖為題材，將於10月5日起發售福牛系列金、銀鑄錠及高浮雕銅章等5款集郵商品，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號的精美說明卡，深具紀念意義與珍藏價值。

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▲中華郵政推出福牛集郵鑄幣、銅章，10/5起開始發行。（圖／記者李宜秦攝）

郭純陽表示，過去都是發行生肖郵票，但由於生肖是我國特色文化，為了加以運用，因此與金銀銅結合，推出鑄幣與浮雕，去年首次發行也相當搶受，且定價合理、數量有限，除了個人收藏外，相信若干年後價值也會有上漲空間，值得投資。

中華郵政公司表示，福牛系列集郵商品委請中央造幣廠承鑄，以細膩雕刻呈現，極具紀念意義與工藝價值，珍藏、餽贈兩相宜，商品數量有限，歡迎至各地郵局窗口、郵政博物館洽購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

▲中華郵政再度以生肖為主題，推出福牛集郵鑄幣、銅章。（圖／中華郵政提供）



商品簡介如次：

一、福牛黃金鑄錠：以「新年郵票(109年版)」之13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6(毫米)，限量發行1,500套，每套售價新臺幣2萬2,000元。

二、福牛銀鑄錠2款：A、B款分別以「新年郵票(109年版)」之6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34(毫米)，限量發行2款各1,000套，每套售價新臺幣2,150元。

三、福牛銀鑄錠珍藏版：以福牛銀鑄錠A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示的精美包裝盒，限量發行3,000組，每組售價新臺幣3,980元。

四、福牛高浮雕銅章：銅章正面圖案以象徵勤奮踏實的臺灣水牛為主圖設計，展現牛耕福田四季春，豐稔富足的意象，材質為銅，直徑80毫米，限量發行660套，每套售價新臺幣2,680元。

五、喜迎福牛金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組：內含福牛黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行500組，每組售價新臺幣2萬8,660元。