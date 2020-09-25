網購領貨更方便！中華郵政透露：大型社區擬設「i郵箱」

▲中華郵政i郵箱使用件數逐年增加。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

中華郵政推動i郵箱，普及率已逐漸升高，今年使用次數將突破200萬次，較去年大增2.5倍約120萬次。中華郵政副總經理郭純陽表示，近期正與建管單位洽談中，盼能修改建管法，希望未來在大型社區內，可將i郵箱設為標準配備。

郭純陽表示，智慧物流i郵箱成長穩定，今年1到8月利用件數已破180萬件，預計今年可破200萬件，較去年整年僅80萬件大增2.5倍，可見此對國人而言，確實是相當便利的物流選項。

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郭純陽表示，相比到超商領貨，必須花費5到7分鐘，且還需透過店員協助，若利用i郵箱只需要輸入手機號碼、領件代碼等，整體花不到30秒，速度快很多，也更具隱私，且超商存貨量也更有限。

▲▼全國共有2000餘座中華郵政i郵箱。（圖／中華郵政提供）

郭純陽表示，i郵箱已是全民智慧物流象徵，除了DHL、UPS等國際快遞業者開始共用外，即日起也與台灣宅配通公司合作，目前全台共建置超過2000座i郵箱，預計明年可增至3000座，讓每個城市、鄉村、離島居民都可使用。

郭純陽表示，近期正與建管單位洽談中，希望能修改建管法，將i郵箱納入大型社區的標準公共配備，只要社區居住人數達一定標準，就設立i郵箱，提供民眾24小時取貨使用。

郭純陽表示，現代人生活忙碌，無法待在家等貨來簽收，社區管理員代收也需要管理費，利用超商則較為耗時，若透過i郵箱，不只速度快、成本低，還能隨時使用，相當方便。