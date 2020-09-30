除草眼睛一陣刺痛後莫名流血　花蓮男求診...水蛭黏眼球吸血！

▲眼科主治醫師張立羣仔細檢查發現竟有一隻水蛭黏在眼球上，還正在吸血。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

水蛭無孔不入！花蓮一名69歲男子日前在山區進行砍草工作時，忽然間感到一陣刺痛，回家後仔細察看也沒發覺任何異狀也就不以為意；但過了幾天，眼睛竟然在流血，男子嚇得趕緊就醫，經醫師詳細檢查後發現，原來是水蛭在作怪，立即將水蛭夾出。醫師表示，診間裡看過因戲水導致水蛭跑進鼻腔內的案例，但因為砍草而跑進眼睛還是頭一遭，呼籲民眾，從事戶外工作時，除了做好防護措施，一旦發現眼睛有異物感就應盡快就醫。



「老公，你的眼睛怎麼在流血」！看著眼睛莫名的流出血來，夫妻倆嚇壞了，趕緊到醫院求診。原本擔心是患了甚麼特殊眼疾，經眼科醫師檢查發現，竟然是一條約1公分大小的水蛭黏在眼睛上方，且還在吸血中。醫師趕緊將水蛭夾了出來，該名男子怎麼也想不透，砍草時突然的一陣刺痛竟然是水蛭跑進了眼睛裡。

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▲張立羣醫師表示，因砍草而水蛭跑進眼睛還是頭一遭。



門諾醫院眼科醫師張立羣表示，水蛭無孔不入，因溪邊戲水而導致水蛭跑進鼻腔的案例時有所聞，但因為戶外砍草而造成水蛭入侵眼睛，在門診裡還真是頭一遭。因為這隻水蛭屬於細長型，且水蛭吸血時也不太會有感覺，因此患者眼睛雖有異物感，卻始終沒發現牠的存在；直到眼睛流血了，才驚覺事態嚴重！



醫師提醒民眾，從事戶外活動，不論是溪邊、草叢或是山區，都應該做好防護措施，例如砍草時應戴護目鏡，除了避免被小石頭砸傷眼睛，也可防止昆蟲或是其他生物的入侵；戲水時也應避免接觸到混濁的水源，減少眼睛被感染的機會。一但發現眼睛有異物感、不舒服，應盡快到眼科尋求專業醫師的診療，不要自行揉眼或是買藥膏塗抹，因為如果真有蟲類在眼睛裡，反而會造成眼部刺激及損傷，盡快就醫才是最好的方式。

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