隱形眼鏡戴到失明！大眼妹忽略「1個小動作」　寄生蟲狂吃角膜

▲克拉克森沒想到小小一舉，會讓自己右眼失明。（圖／翻攝自募資網站「Just Giving」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國愛丁堡（Edinburgh）一名24歲的保姆，一天因用微濕的手指指尖戴上隱形眼鏡，卻不慎讓自來水中的寄生蟲直接進入眼鏡。寄生蟲開始以她的右眼角膜為食，一路吃進宿主的眼睛，最終致使她失明。

根據英國《太陽報》報導，該名保姆名為克拉克森（Charlotte Clarkson），自13歲開始她便會在夜間戴上矯正型隱形眼鏡，讓近視視力在隔天變得更加清楚。她1年半前在加拿大一個兒童假日營隊工作，一天晚上，她用自來水洗過手後，再用微濕的手指戴上隱形眼鏡，當下並無感覺異狀。

隔天醒來，克拉克森發現眼睛裡好像有砂礫，但接下來幾天眼睛情況更加嚴重，對光線也便得敏感，眼周則是紅腫發大。到醫院求助後，醫生的診斷是針眼（麥粒腫），告訴她只需幾天時間就能治癒，並開給她抗生素。

2個禮拜後克拉克森再次求助，這次找上專門的眼科醫師，對方看到她的眼睛時說道，「我的老天爺啊」，她當下便知道自己患的根本不是針眼。不過醫生再次誤診，直到8周後克拉克森又找上另一位專門醫師求助，被醫生問及是否戴眼鏡時手指沒有擦乾淨，她這才恍然大悟，而醫生在她眼裡發現的，是寄生蟲之一的棘變形蟲屬（acanthamoeba）。

▲克拉克森在募資網站上，籌措角膜移植所需的費用。（圖／翻攝自募資網站「Just Giving」）

克拉克森的加拿大生活後來被迫中斷，回到蘇格蘭（Scotland）後持續好幾個禮拜，都待在父母家中休息，也因不適應光線而避續戴上眼罩。不過角膜受損嚴重的患者除了等待角膜移植，並無其他治療方式，但端看病人身體狀況，角膜移植失敗的風險極高。

如今克拉克森每天必須滴上一滴眼藥水，防止寄生蟲再次拜訪。她說自己從以前就知道在游泳或洗澡時要避免戴隱形眼鏡，卻不知道只要一點點自來水就能引發這麼嚴重的後果。

倫敦大學學院（University College London）眼科研究所教授達特（John Dart）表示，即便棘變形蟲屬是已知寄生蟲，克拉克森的症狀也符合，但從眼球細胞樣本送驗結果看，並無驗出任何異狀，是因為只有50％的機率可以真的驗出來，「隱形眼鏡公司沒有在包裝放上使用說明，或不能碰觸任何水，是一件很糟糕的事。人們也要時刻注意，必須遠離受汙染的水源，他們可以在戴上或拿下（隱形眼鏡）時，先清潔和把手擦乾淨來做到這一點。」