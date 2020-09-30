倒車先撞柱再撞休旅車！25秒落跑片曝　她傻眼：駕照怎麼來的？

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗一名女網友日前在臉書「爆料公社」PO文聲稱，目擊一名開著白色轎車的駕駛疑似是路況不熟，倒車準備離開時，卻撞上停在一旁的銀色休旅車，之後就直接落跑，讓她覺得很傻眼，「駕照怎麼來的？」

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▲白車駕駛倒車速度緩慢，下一秒卻悲劇了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

在這段25秒的監視器畫面中，白車駕駛似乎不小心開進窄巷，於是開始謹慎地倒車，結果才經過不到13秒，就一屁股撞上停在右後方的銀色休旅車側邊車頭，整輛車還因此晃了一下，把路過民眾嚇了一跳，但駕駛沒有下車檢查，而是稍微往前開，接著就直接駛離現場。

原PO將監視器畫面公開在網路上，並表示這起擦撞事件是發生在28日上午9時許，肇事跟被撞的車主都不是當地人，推測應該是白車駕駛發現前面的路變小、過不去，想後退離開，結果先撞到第一根柱子，再撞向休旅車，然後就跑了，讓她超傻眼，「駕照怎麼來的？」事後已經請休旅車車主報警處理。

▼▲駕駛撞到休旅車之後，還裝沒事離開現場。

網友們看完影片也忍不住留言調侃，「不是有倒車雷達嗎？應該會一直叫吧？」、「這樣子也可以撞？這種技術還可以考到駕照？」、「打了方向盤就不知道怎麼回正的駕駛，拜託不要上路啊」、「又一個駕照雞腿換的」。

還有網友提議休旅車車主提告，「很多這種人，不會開車就不要開，撞到人家車當沒發生過，默默開走。這世界上有種東西叫監視器，再跑也沒用，不出面就到民事法庭，告他財損部分，如果態度惡劣，連談都不用談。」