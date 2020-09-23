夫拋家泡網咖「半夜叫女兒偷看手機抓外遇」　妻一聽霸氣放生

記者黃翊婷／綜合報導

來自柬埔寨的妮妮（化名）不滿丈夫阿強（化名）沒有穩定工作，多次離家出走，還懷疑她外遇，甚至慫恿子女偷看手機通訊對話，根本就是對家庭沒有心思，因此心寒決定訴請離婚。雖然阿強否認妻子的控訴，但兩人15歲的女兒出庭證實確有此事，南投地院法官日前裁准雙方離婚，全案仍可上訴。

▲妮妮不滿丈夫老是質疑她外遇。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

妮妮在判決書中主張，丈夫婚後沒有穩定工作，家中生活開銷以及子女生活費用都是由她支出，近年來丈夫變得疑神疑鬼，屢屢懷疑她外遇，藉故爭吵並三番兩次離家出走，甚至唆使未成年的孩子偷看手機通訊對話，去年3月28日離家之後就沒有再回來，「我一個人從柬埔寨來到台灣（現已取得我國國籍），日常生活應該更需要丈夫陪伴，但他不願意負擔家計，也沒有協助教養子女」，實在沒有辦法才決定訴請離婚。

阿強則反駁，小時候因為意外造成一眼失明、一眼弱視，還曾因病發燒傷及大腦智力，求學不順經常遭同學欺負，國中畢業後靠打零工維生，父母為了傳宗接代花費30萬元遠赴國外談婚事，促成妮妮來台的機會，「我疼愛她如同己出，教她煮飯、料理家務，鼓勵她到國小補校學中文，連回柬埔寨探親也提供現金、禮物，讓她風光返鄉。」

阿強自稱相當疼愛妻子和一對兒女，只是工作薪水不高，無法負擔家庭所有開銷，後來妮妮也外出工作，卻越來越瞧不起他，經常惡言相向，實在受不了才會暫時性離家，期間就躲在住家附近的小工寮，並不是失蹤，但如果真的要離婚，妻子就得賠償100萬元，並同意讓他共同行使子女的親權。

▲女兒證實父親曾叫她去偷看母親的手機。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

不過，兩人的15歲女兒出庭證稱，她和弟弟的生活、扶養費用都是由母親一人承擔，「爸爸沒有跟我們同住，我也不知道他住在哪裡」，印象中雙親是因為奶奶安排才會結婚，彼此沒有互相喜歡，也不常講話，「爸爸如果工作拿到錢就會跑出去，家人去找，有時會在網咖找到人，他回家1、2天又會跑出去」。

女兒也證實，就讀國中一年級時，有一天半夜父親叫她去偷看母親的手機，想知道母親是在跟誰聊天，但她拒絕了也沒有去看，「2019年3月28日以後爸爸就沒有住在家裡，同年9月媽媽帶我和弟弟搬出去住，我只有在那一年的2、3月間在奶奶家看到爸爸喝醉回來一次，之後就沒有再看過他。」

南投地院法官認為，證人是兩人所生的女兒，長期與雙親共同生活，對他們相處模式和婚姻關係應該很熟悉，如果不是確有其事，何必捏造謊言來破壞父母關係，加上她的證詞與母親一致，最終採信母女倆的說詞，判准離婚，同時將兩名孩子交由母親扶養、照顧，全案仍可上訴。