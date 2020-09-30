陸商界大佬憂「新北約」圍堵中國！　胡錫進搖頭：沒有死拚理由

▲澳洲與美國軍艦進入南海。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美關係劍拔弩張，外界傳聞美國會拉攏中國周邊國家，成立「新北約」。對此，《環球時報》總編輯胡錫進29日明確指出「不會」，認為邊境摩擦和心理失衡等，都構不成他們與中國豁出去死拚的理由。

胡錫進29日在微博發文，稱有幾位商業上很成功的人士擔憂，美國搞出一個對抗中國的「新北約」，周邊國家都與美國站在一起，與中國殊死戰鬥。

對此胡錫進明確表示不會，因為中國與周邊國家大多是互利合作關係，中國好了，他們有點心理上失衡或不太舒服，這是人之常情，但另一方面，他們也的確在中國崛起的過程中，經濟上沒吃什麼虧，心理上的複雜感受決定不了他們與中國關係的面貌。

胡錫進說，很多國家都願意美國在東亞繼續扮演角色，因為可以避免中國在這裡「獨大」，「只要不逼他們選邊站，就OK，這也是人之常情」，其實拉美一些國家也很希望中國在那裡發揮作用，因為若真如此，美國對他們就有可能多看幾眼，政策上多給點好處。

▲胡錫進認為，邊境衝突就算發生軍事衝突，但仍然不是「你死我活的關係」。（圖／路透）

「但是讓中國周邊的那些國家與我們死磕，他們憑什麼啊？即使有邊界摩擦，那也犯不上啊」胡錫進接著指出，中國與周邊國家的邊界摩擦在定義上十分清楚，它們都是劃界問題上你多一點我少一點的糾紛，不是對對方國家利益的根本否定。

他進一步闡述道，邊境衝突就算擦槍走火發生軍事衝突，但仍然不是「你死我活的關係」，以印度、日本、越南為例，邊境摩擦和心理失衡等，都構不成他們與中國豁出去死拚的理由。

▲印度總理莫迪和大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

至於什麼情況周邊國家真的會與美國聯手，把中國「往死裡整」，胡錫進認為，只有當中國要滅他們的國，實施真正意義的侵略、剝奪他們的主權時，才會不惜打碎任何盆盆罐罐，與中國殊死一戰；只要中國堅持睦鄰友好政策，堅持對外開放，我們絕對成為不了一些人所擔心的「孤立國家」，更成為不了周邊國家在美指揮下，不顧一切鬥爭的對象。

胡錫進強調，相信經過一段時間的磨礪，中國社會就會適應中美博弈導致的複雜情況，意志更加堅強起來，處理國際關係的根本意義在於維護國家的發展能力，而不是敏感於別人給的笑臉多了一點還是少了一點，儘管評價體系是多維度的，但最近幾年的發展態勢與其他大國相比怎麼樣，「我認為是衡量中國戰略把控效果的最重要指標。」