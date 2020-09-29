運將遭捅18刀致死…扯出女房仲下指導棋　家屬怒嗆：妳睡得著嗎？

記者羅志華／台北報導

于姓已婚房仲在4月間，不滿心愛的江姓女同事遭林姓男子騷擾，於萬華街頭持刀狠刺18刀殺人震驚社會，江女因在案發前，與于男合謀在林男車上裝追蹤器，檢方依妨害秘密罪起訴；北院29日開庭，江女認罪，並表示會與林男家屬調解，但林男母親仍十分氣憤，在庭外向江女怒吼，「妳晚上睡得著嗎？」、「妳雙手沾滿鮮血！」

▲于男不滿江姓女同事被騷擾痛下殺手，江女另因案前裝GPS追蹤林男，挨告妨害秘密 。（圖／記者羅志華攝）

起訴指出，于男在林男計程車上裝追蹤器後，江女又於1月28日晚間，與林男傳訊套出他停車的位置，再由于男換電池繼續追蹤；但林男行蹤屢遭掌握，懷疑有人幫助江女，也趁接觸時頻頻質問。

而于男早因不滿林男騷擾江女，擬定「除髒狼」計畫，見江女傳訊「林男萬一查出來，感情是轉移給你，會放過你嗎？」，讓于男的忌妒、競爭心理日益加重，最終在4月間，於萬華街頭堵到林男時，狂捅18刀致死，本案將擇期再審。

受害家屬在庭外，不滿江女和于男合謀、最終導致林男死亡，即使被抱住仍頻頻向江女怒吼，「妳晚上睡得著嗎？」、「妳說林男生前騷擾妳，祂現在晚上有去找妳嗎？」，並稱媳婦還有兩個小孩，現在能賺錢的林男走了，一定要向江女求償。

而于男殺人部分，也在日前出庭時坦承犯行，但仍稱只是一時衝動，案發時本來只想看看林男，卻不知為何情緒越來越激動，才出手捅了18刀，向家屬道歉外，也希望能和解。

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