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白蓮宮羅周千歲聖誕祝壽大典　黃敏惠感謝疫情期間神明庇佑

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▲▼ 黃敏惠市長參加嘉義市白蓮宮羅周千歲聖誕祝壽大典 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 黃敏惠市長參加嘉義市白蓮宮羅周千歲聖誕祝壽大典，感謝神明疫情期間的庇佑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆8月13日為羅周千歲聖誕，嘉義市市長黃敏惠特別前往白蓮宮，與全體委員一同恭向羅周千歲行祝壽參拜儀式。黃敏惠市長上香祝壽、獻花、獻果，祝白蓮宮香火鼎盛，亦祈求風調雨順、國泰民安。

黃敏惠致詞表示，前一陣子我與莊豐安議長及多位市議員前來參與白蓮宮龍邊道路拓寬典禮，我們感謝陳德川主委及諸位委員和里長的用心，提供羅周千歲一個很好的聖誕禮物。今年最大的挑戰就是新冠肺炎疫情，有羅周千歲以及眾神明的庇佑，把大家的無力感、生活的壓力，轉換成眾人之力的集結，大家認真努力共同防疫、拚經濟，所以我們今年的代表字就是「力」。請大家拱手不握手、多洗手，做好個人健康與衛生的管理，也先祝各位中秋節快樂。

▲▼ 黃敏惠市長參加嘉義市白蓮宮羅周千歲聖誕祝壽大典 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠參加嘉義市白蓮宮羅周千歲聖誕祝壽大典 。（圖／記者翁伊森翻攝）

白蓮宮是磚磘里的信仰中心，奉祀主神為羅周千歲，是全台唯一一座主祀羅周千歲的寺廟。羅周千歲造型三頭六臂，與羅天文公及金月女為三兄妹神。百年前，蔡竹蓮自布袋新厝移居本地，將其中羅周千歲及金月女二尊供奉於自宅，羅天文公人鎮守仍鎮守在布袋新厝奉祀。

後經本庄庄民蔡枝山商請將羅周千歲移奉磚磘工寮，俾供居民晨昏叩拜。由於顯有諸多神蹟，庇佑地方安寧，境內善信感載殊深，為感謝神恩，蔡瑞寶、蔡枝山、蔡義得等地方仕紳多人，立倡醵資，建廟奉祀，又得地主林騰雲響應，捐獻廟地，民國53年初建廟於今之廟址，降乩命名白蓮宮，後因廟漸趨老舊，再於76年動工改建，並於80年落成入火安座迄今。

▲▼ 黃敏惠市長參加嘉義市白蓮宮羅周千歲聖誕祝壽大典 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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