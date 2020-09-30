　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿蓬佩奧10月行程出爐！在中國後院狂點火...將訪日韓蒙古

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國務卿蓬佩奧10月初將出訪日本、蒙古、南韓。（圖／達志影像）

▲美國務卿蓬佩奧10月初將出訪日本、蒙古、南韓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國國務院於當地時間29日表示，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於10月4日至8日先後出訪日本、蒙古、南韓，預計將商討如何應對中國大陸事務、以及朝鮮半島（韓半島）情勢上。而有分析指出，蓬佩奧會晤北韓（朝鮮）高層的機率相當低。

根據《韓聯社》，蓬佩奧在7日到訪蒙古後，將於當日前往南韓，展開兩天一夜訪韓行程，屆時預估將與南韓外交部長康京和（강경화）展開會談，並會晤南韓總統文在寅，而上一次訪韓行程為2019年6月陪同總統川普赴板門店會晤北韓最高領導人金正恩。

此次蓬佩奧訪韓時，預估會與南韓外交當局針對駐韓美軍軍費分攤、朝鮮半島情勢、中國大陸局勢等進行深度討論。

最近南韓與美國外交當局接觸交流機率頻繁，受到各界關注，不免令外界期盼今年美國總統大選以前，仍否有一場「十月驚奇」。在文在寅於第75屆聯合國大會演說上提到，呼籲與北韓簽署《終戰宣言》後，南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳（이도훈）便前往華府與美副國務卿畢根（Stephen Biegun）展開協商，畢根向記者表示，雙方針對各議題的想法具有創意。

《韓聯社》分析此次蓬佩奧訪韓目的，可能將著眼於在美中兩國矛盾激化後，向南韓說明美方立場，並說服南韓能給予支持，甚至參與共同對抗、包圍中國的行列。

美國近年加強與日本、印度、澳洲合作力道，組成「四方安全對話」（QUAD）盼能聯手抗衡中國。蓬佩奧6日到訪日本時，將與會日、印、澳外交部長，並會晤日本新任首相菅義偉。

►美副國務卿大讚文在寅想法「充滿創意」！呼籲北韓大膽站出來

►10秒立刻有感護髮

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
撞擊影片曝！駕駛吞安眠藥撞殺20歲女　姊淚：才團圓1個月
25歲女倒追62歲老里長！1年就守寡　爭800萬遺產結果曝
又一家口罩國家隊出包！　上百萬片黑心貨流市面
iOS 14.2 代碼透露重大消息　iPhone 12 這物
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日首相上任後首次出訪！菅義偉有望10月中訪越南、印尼

反制美國補助波音　WTO支持歐盟對美「40億元商品課稅」

美國務卿蓬佩奧10月行程出爐！在中國後院狂點火...將訪日韓蒙古

川普維持鬥雞性格！壓著拜登「連珠炮」攻擊　遭反嗆：趕出白宮

人妻和4孩遭貨車輾斃！　丈夫路過現場旁觀...回家才發現真相

川普、拜登辯論會上「脫序互嗆」大亂鬥！　CNN： 完全一片混亂

金正恩出面信心喊話！「槍殺公務員」道歉後...對北韓全國下封口令

辯論台上吵…川普同步狂發「35則推特」狂罵！　拜登也不甘示弱

川普對中關閉邊境　拜登因此怒斥「仇外、恐懼販子」？團隊澄清

才被扶正男友又有小四！　小三暴怒淋100度滾燙熱水毀他命根

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

日首相上任後首次出訪！菅義偉有望10月中訪越南、印尼

反制美國補助波音　WTO支持歐盟對美「40億元商品課稅」

美國務卿蓬佩奧10月行程出爐！在中國後院狂點火...將訪日韓蒙古

川普維持鬥雞性格！壓著拜登「連珠炮」攻擊　遭反嗆：趕出白宮

人妻和4孩遭貨車輾斃！　丈夫路過現場旁觀...回家才發現真相

川普、拜登辯論會上「脫序互嗆」大亂鬥！　CNN： 完全一片混亂

金正恩出面信心喊話！「槍殺公務員」道歉後...對北韓全國下封口令

辯論台上吵…川普同步狂發「35則推特」狂罵！　拜登也不甘示弱

川普對中關閉邊境　拜登因此怒斥「仇外、恐懼販子」？團隊澄清

才被扶正男友又有小四！　小三暴怒淋100度滾燙熱水毀他命根

「偷舔」賣場冰淇淋！少年「挖」出凹洞後放回：還好欸...網全怒了

加完油丟包妻子！她無奈找警察...糊塗亂尫一直繞滿臉驚慌

日首相上任後首次出訪！菅義偉有望10月中訪越南、印尼

南警百里尋贓車　流浪的「哈特佛」終於與失主重逢

在浪聲中睡去！馬祖隱藏版忘憂民宿　推開大門就是空靈沙灘

快訊／蘇花公路「砂石車、貨車對撞」！駕駛受困　雙向不通回堵1km

中職／陳琥二軍總冠軍賽先發　5人未解決挨2轟退場

賴品妤上傳手機螢幕擷圖　陳柏惟眼尖一看：幹嘛放「焦糖哥哥」？

首批手機門號轉帳　8家銀行取得門票

潛規則曝！《甘味人生》前總監收回扣175萬　屬劣行...但判無罪

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

國際熱門新聞

即／亞美尼亞稱戰機遭土耳其擊落

更／川普、拜登首場辯論會登場！

3公尺巨鱷超肥　活吞鬥牛㹴

7%對決！拜登勝川普　最新民調「搖擺州直接倒一片」

為享折扣，女法官曬露三點自拍照

她「雙手微濕」戴隱眼　右眼慘失明

女童補牙麻藥中毒3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

隱眼戴到失明！全因大眼妹忽略「1個小動作」

川普頻打斷發言　主持人吼：讓我問完

中華鳥會遭國際鳥盟除名！英主管機關啟動調查

拜登辯論怒嗆川普「閉嘴」

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

加州婦女在沙灘上睡著　慘遭拖拉機輾壓致死

WHO醫師藉「治伊波拉名義」性侵50女

更多熱門

相關新聞

川普維持鬥雞性格！遭拜登反嗆：趕出白宮

川普維持鬥雞性格！遭拜登反嗆：趕出白宮

美國第一場總統候選人辯論陷入大亂鬥，正反映美國社會的嚴重對立。尋求連任的總統川普不改鬥雞性格，全力攻擊民主黨候選人拜登；拜登一面反擊，也試圖直接與選民對話。

男路過車禍　回家發現是他妻兒

男路過車禍　回家發現是他妻兒

川普狂插話壓著拜登打

川普狂插話壓著拜登打

美選辯論會淪「一片混亂」大亂鬥

美選辯論會淪「一片混亂」大亂鬥

辯論台上吵　川普同步發35則推特狂罵

辯論台上吵　川普同步發35則推特狂罵

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓國務卿蓬佩奧訪韓康京和菅義偉

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

「讓人最不想交往」的3大星座

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面