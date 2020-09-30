譚兵讀武／共機823砲戰飛臨台灣？　駐台美軍花天酒地穩民心

記者曾俊豪／台北報導

對岸近期動作頻頻，不僅祭出實彈演習「車輪戰」，解放軍戰機更屢屢越過海峽中線，兩岸局勢持續升溫。事實上，1958年八二三炮戰前後，解放軍戰機就不時對台施壓，不但曾有米格機低空俯衝通過馬祖，甚至還「飛臨」台灣本島上空。10月2日晚間8時整，《譚兵讀武》第22集帶您重回空襲警報照三餐放送的年代。

兩岸最緊張的年代，無疑是1958年的八二三炮戰前後，時任國防部長俞大維在其傳記《俞大維傳》中提到，八二三爆發後，共機曾一度「飛臨」台灣上空，不過，為了穩定民心，他堅決反對放出空襲警報。

▲823砲戰前，國防部長俞大維忙於巡視馬祖高登島防務。（圖／取自國防部期刊）。

資深媒體人老譚指出，1958年8月10日，警備總部就擬定防空事項，呼籲家家戶戶都要儲存砂子與用水，以便搶救遭轟炸後起火的房屋，當時甚至發生一段小插曲，「11日當天晚上，部署台北地區的高砲部隊，突然用探照燈對空照射，報紙的用詞非常的文青，說是『為此寧靜的城市頻添一絲戰地情調』。」

他提到，為降低遭轟炸後的傷亡，台北市政府當時呼籲民眾勁量先疏散到鄉下，在押的犯人則分別送往宜蘭與台中監獄，當時在圓山的動物園也準備「後撤」，將動物疏散到新店安坑，避免遭轟炸後，毒蛇猛獸出來傷人。

老譚表示，從當時媒體報導來看，馬祖一直發布空襲警報，幾乎天天都有，「像是8月13日當天響了7次警報，其中有一次是4架米格機低空俯衝通過馬祖，連幾點幾分的時間點都寫出來。」而在八二三爆發後，解放軍機還一度飛臨台灣上空，不過，與馬祖不同，此時的防空警報並未響起。

▲▼金門823砲戰遺跡。（圖／記者蔡紹堅攝）

老譚引述《俞大維傳》的內容，他指出，俞大維當時認為金門已經開打了，假如台灣本島響起防空警報，表示前方防線被攻破，正式威脅到台灣本土，顯示台灣進入戰時狀態，對民心有很大的刺激，民心的崩潰，是敵人所求之不得的。

也因此，俞大維當時堅決反對施放空襲警報，他的傳記甚至提到，「前方炮火連天，後方仍然正常運作，尤其是台北市中山北路的酒吧，美軍和他們的家人花天酒地，給人的印象是前方戰爭和後方漠不相干，可是這是為了「安定民心」所做的重大決策，而事實也證明，後方民心安定，前方士氣高昂，這是一體兩面。」

10月2日晚間8時整，《譚兵讀武》第22集帶您重回空襲警報照三餐放送的年代。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）