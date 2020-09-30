　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉檢、嘉基聯手舉辦醫法論壇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉檢、嘉基聯手舉辦醫法論壇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為彰顯司法與醫護人員對醫療環境、醫療行為和醫病關係深切的期盼與關注，臺灣嘉義地方檢察署與戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院合作，於該院區B棟大樓9樓，舉辦第1屆「醫法論壇」。提供醫療界、法律界、學術界之交流平台，展開深度對話，使醫護人員瞭解醫療糾紛案件之實務操作，以及醫病緊張關係之預防教育，俾利提升醫療品質，保障病人安全。

本次醫法論壇議程包括，由陳檢察官昱奉以醫療糾紛案件為例，論醫護之義務（含作為及注意義務）為題，進行演講。另由臺灣嘉義地方法院林法官正雄，以醫療刑事案件司法機關之採證、認事及用法為題，實施專題講座。其中並邀請中正大學法律系教授盧映潔，與醫、檢、院共同以「少年開刀卻截肢」案例為題，就醫界與法界認知上差異及矛盾之處充分交流、討論。

▲▼ 嘉檢、嘉基聯手舉辦醫法論壇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署繆卓然檢察長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢察長繆卓然表示，透過本次醫法論壇，讓醫護人員更瞭解醫療相關之法律規範及降低醫療糾紛，並利用多元且雙向之溝通方式，呈現更圓滿、更有效率之風貌。期許帶給與會者深刻且具有知識性的講座，更感謝嘉義基督教醫院長期致力提升醫療品質及改善醫病關係，並提供法界、醫界及學界之對話平台，期待未來能結合轄區更多醫院及相關行政單位，續行舉辦相關之醫法論壇活動，共同推動多元之醫療調處機制，建立醫病法之和諧關係。

嘉義基督教醫院院長姚維仁表示，嘉基第一次舉辦醫法論壇，主要目的希望能透過對話的張力，讓醫護人員更加深切知悉醫療法律的實務操作，也讓法界人士能瞭解醫病的窘境及實況，讓彼此間有進一步良性的互動，藉以提升醫療品質並保障病人安全。

ET快訊
中秋前夕採買！好市多「多利金」最後一天...「塞滿人潮」畫面
竹內結子喪禮低調舉行　現場0星友...丈夫、兒淚送別
中秋烤肉熱量排行！營養師揭「第1名70%都油」　網秒傻：買一
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

海巡署陳國恩FB感性道別！半小時湧6千讚...公職終站：我愛你們

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

海巡署陳國恩FB感性道別！半小時湧6千讚...公職終站：我愛你們

好市多巧遇神級特價品！她見愛迪達外套「超直白翻譯」笑翻

法網／謝淑薇不敵19歲波蘭新星　無緣挺進32強

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

大台南派報業職業工會中秋聯誼　蘇恩恩處長等人參與祝賀

鄭爽自爆「初戀對象」打破網友印象！　前男友張翰被點名

中職／9月全勝！並列勝投王　索沙：好的氛圍帶來好的成績

范文芳結婚11年放閃　感謝老公李銘順：被你養得白白的

中秋前夕採買！好市多「多利金」最後一天...「擠滿人潮」畫面曝

金銀婚圓夢、會員慶生會　北區民眾服務社中秋長青聯誼

有感弱勢學童人數不減反增　蔡淑惠10年來整合資源中秋持續送暖

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

開mini逆向撞8車！台中73歲女：大家都有問題

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

20歲女騎士遭撞死！媽淚：吃安眠藥路殺

即／機捷旅客環北終站昏睡　心肌梗塞送醫不治

(SEO專用標勿超過３０字) 共0字元

「科技大廠渣男」偷拍性愛片　受害美女「數量驚人」

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

更多熱門

相關新聞

台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，16日下午1時，在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2020台南醫法論壇」，醫界與法界參與踴躍，此次論壇並透過YouTube直播會議實況，南檢檢察長葉淑文率同主任檢察官與檢察官近20人出席。

關鍵字：

嘉義地檢署、嘉義基督教醫院醫法論壇

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面