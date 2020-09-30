醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

▲▼ 嘉檢、嘉基聯手舉辦醫法論壇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為彰顯司法與醫護人員對醫療環境、醫療行為和醫病關係深切的期盼與關注，臺灣嘉義地方檢察署與戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院合作，於該院區B棟大樓9樓，舉辦第1屆「醫法論壇」。提供醫療界、法律界、學術界之交流平台，展開深度對話，使醫護人員瞭解醫療糾紛案件之實務操作，以及醫病緊張關係之預防教育，俾利提升醫療品質，保障病人安全。

本次醫法論壇議程包括，由陳檢察官昱奉以醫療糾紛案件為例，論醫護之義務（含作為及注意義務）為題，進行演講。另由臺灣嘉義地方法院林法官正雄，以醫療刑事案件司法機關之採證、認事及用法為題，實施專題講座。其中並邀請中正大學法律系教授盧映潔，與醫、檢、院共同以「少年開刀卻截肢」案例為題，就醫界與法界認知上差異及矛盾之處充分交流、討論。

▲嘉義地檢署繆卓然檢察長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢察長繆卓然表示，透過本次醫法論壇，讓醫護人員更瞭解醫療相關之法律規範及降低醫療糾紛，並利用多元且雙向之溝通方式，呈現更圓滿、更有效率之風貌。期許帶給與會者深刻且具有知識性的講座，更感謝嘉義基督教醫院長期致力提升醫療品質及改善醫病關係，並提供法界、醫界及學界之對話平台，期待未來能結合轄區更多醫院及相關行政單位，續行舉辦相關之醫法論壇活動，共同推動多元之醫療調處機制，建立醫病法之和諧關係。

嘉義基督教醫院院長姚維仁表示，嘉基第一次舉辦醫法論壇，主要目的希望能透過對話的張力，讓醫護人員更加深切知悉醫療法律的實務操作，也讓法界人士能瞭解醫病的窘境及實況，讓彼此間有進一步良性的互動，藉以提升醫療品質並保障病人安全。