臉書新介面「傳來一片哀號」！2絕招秒變回來　網嗨：是救贖

▲臉書新版介面。(圖/Facebook Newsroom)



記者曾羿翔/綜合報導



臉書(Facebook)9月改版推出新版介面,但卻有不少電腦版使用者覺得不習慣,想要切回原本的舊版經典介面。據了解,目前有2招可以直接將新介面切回舊版介面,不過未來臉書官方是否會出招阻擋,仍是未知數。

切換回舊版的方法整理為以下兩種:

1.從社團管理員角度切換:有網友分享,只要有社團管理員的身分,或馬上建立一個新社團也可,只要進入社團後,會發現左上角有一個切換回舊版的連結,按下之後再按同意就可將新版介面改回舊版。不過目前缺點是只能維持48小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲社團管理員身分,可切回舊版臉書介面。(圖/翻攝自臉書)



2.使用Chrome的擴充功能:有國外網友發明了名叫「Old Layout for Facebook」的擴充功能,操作過程就像平常安裝一般的Chrome擴充功能,用戶可到 Chrome的線上應用程式商店找到「Old Layout for Facebook」,點選右上方的「加到 Chrome」,再設定為「開啟」,接著只要重開 Chrome,或是重新整理頁面,就可重回臉書舊版介面的懷抱。



►「Old Layout for Facebook」連結點這裡

▼可隨意切換新版與舊版介面。(圖/翻攝自Old Layout for Facebook擴充功能)