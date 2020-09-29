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臉書新介面「傳來一片哀號」！2絕招秒變回來　網嗨：是救贖

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▲臉書新介面。（圖／Facebook Newsroom）

▲臉書新版介面。（圖／Facebook Newsroom）

記者曾羿翔／綜合報導

臉書（Facebook）9月改版推出新版介面，但卻有不少電腦版使用者覺得不習慣，想要切回原本的舊版經典介面。據了解，目前有2招可以直接將新介面切回舊版介面，不過未來臉書官方是否會出招阻擋，仍是未知數。

切換回舊版的方法整理為以下兩種：

1.從社團管理員角度切有網友分享，只要有社團管理員的身分，或馬上建立一個新社團也可，只要進入社團後，會發現左上角有一個切換回舊版的連結，按下之後再按同意就可將新版介面改回舊版。不過目前缺點是只能維持48小時。

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▲切回舊版臉書介面。（圖／翻攝自臉書）

▲社團管理員身分，可切回舊版臉書介面。（圖／翻攝自臉書）

2.使用Chrome的擴充功能：有國外網友發明了名叫「Old Layout for Facebook」的擴充功能，操作過程就像平常安裝一般的Chrome擴充功能，用戶可到 Chrome的線上應用程式商店找到「Old Layout for Facebook」，點選右上方的「加到 Chrome」，再設定為「開啟」，接著只要重開 Chrome，或是重新整理頁面，就可重回臉書舊版介面的懷抱。

►「Old Layout for Facebook」連結點這裡

▼可隨意切換新版與舊版介面。（圖／翻攝自Old Layout for Facebook擴充功能）

▲可隨意切換新版與舊版介面。（圖／翻攝自Old Layout for Facebook擴充功能）

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