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Instagram使用者要小心　一張照片恐讓用戶個資全都被看光光！

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▲Instagram，IG，社群網站。（圖／路透社）

▲Instagram被發現有漏洞，恐讓用戶面臨個資外洩。（圖／路透）

記者余弦妙／台北報導

Instagram是全球最受歡迎的社交媒體平台之一，根據統計每個月的活躍用戶將近10億個，而該社群媒體主打用戶需要利用照片來向大家分享、記錄自己的生活，不過現在卻被發現，在Instagram的應用程式中有一個漏洞，這個漏洞將會使駭客輕易利用「一張照片」就能讓用戶的個資洩漏。

根據資安業者「Check Point」近期公布的最新研究報告指出，該漏洞使攻擊者能夠輕易的透過發送惡意圖像文件來接管受害者的Instagram帳戶，並將其手機轉變為間諜工具。
且當將照片保存並在Instagram應用中打開後，該漏洞利用將使駭客擁有對受害者在Instagram個人資訊和照片的全部權限，使他們可以隨意發布或刪除，甚至可以拿到手機的聯繫人，相機和位置等數據。

此外，研究人員進一步分析指出，日前在發現該項安全漏洞時就已向臉書Facebook 通報，而臉書也已火速釋出該漏洞的修補，建議所有使用安裝Instagram 應用程式的用戶，近期內務必需將Instagram 應用程式的版本更新至最新版。

為避免該漏洞仍有遭惡意人士利用的潛在性可能，若Instagram 應用程式未來隨時有釋出最新的更新版本，也建議用戶最好盡快更新，以免手機遭駭。
 

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