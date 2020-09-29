香港泛民立法會議員「剩20人留任」　失去議會否決權

▲香港立法會。（圖／香港立法會）

文／中央社記者張謙香港29日電

香港泛民主派大多數立法會議員決定留任一年，但據報導，留任的只剩下20人 ，泛民將會失去在議會內的否決權。 民主黨之前委託民意研究所進行調查，以了解市民是否支持該黨議員留任。

調查訪問了2579人，當中739 人表明支持泛民議員。 在表明支持泛民議員的群組中，支持他們留任的有 47.1%，反對的45.8%，兩者不過半，不符合民主黨初期 劃下的「支持率過半才會留任」承諾。

不過，最初表態參與民調的15位議員，除了公民黨 的陳淑莊以個人理由不留任外，其他14人全部選擇留任 ，包括民主黨的胡志偉、林卓廷、涂謹申、鄺俊宇、尹 兆堅、許智峯和黃碧雲，以及公民黨的楊岳橋、郭榮鏗 、譚文豪和郭家麒。

此外，工黨的張超雄、香港本土的毛孟靜、社會福 利界代表邵家臻及教育界代表葉建源也會留任。 據報導，沒有參與民調的街坊工友服務處的梁耀忠 、會計界代表梁繼昌、資訊科技界代表莫乃光、衛生服 務界代表李國麟都相繼表態留任。

有報導指，醫學界代表陳沛然及熱血公民的鄭松泰 都將留任。對於陳沛然的政治立場，有人認為他是親泛 民的，也有人認為他是中間派。

根據親泛民網媒立場新聞的報導，泛民陣營23名立 法會議員中，已有朱凱廸、陳志全、陳淑莊離任，如果 不包括陳沛然，有20人留任，勢必失去議會1/3否決權 。 立法會現有70名議員，1/3議員投反對票即可否決 議案。（編輯：沈朋達）